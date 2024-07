Cantante de “Laura no está” ahora grabará reggaetón

0 of 4 Foto: Vía Twitter Foto: Vía Twitter Foto: Twitter

Filippo Neviani, mejor conocido como Nek, conquistó al público de los 90 con la famosa balada “Laura no está”. Dicha canción consiguió un gran éxito internacional, llegando a países latinoamericanos como México, Chile, Colombia y Ecuador.

Después, Nek intentó repetir el suceso con álbumes en italiano y español, pero las buenas críticas y el respaldo del público le fueron esquivos. El intérprete europeo se alejó de los escenarios y por casi dos décadas no supimos mucho de él.

Sin embargo, recientemente Nek dio a conocer –en una entrevista realizada en el programa “LMsHow” de la estación de radio “Entravisión” de Los Ángeles– que regresará a los escenarios con un nuevo sencillo del género reggaetón.

Al respecto el italiano de 44 años mencionó: “El próximo single que saldrá se llamará ‘Únicos’ y tiene una mezcla de reggaetón”.

¿Cómo se gestó este drástico cambio? Nek lo explica: “Yo soy observador y me gusta escuchar muchas cosas cuando viajo; tengo este privilegio de viajar y asimilar”.

Cabe señalar que el intérprete confesó que no era fan del reggaeton hace algunos años atrás: “La primera vez que lo escuché fue hace ocho años atrás. Es muy vivo como género musical y yo pensé: ‘Esto es una mezcla de reggae e instintivamente no me gustaba mucho”.

Cabe mencionar que Nek se ha presentado recientemente en escenarios de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

La respuesta del público es muy acogedora. Prueba de ello es este video que nos muestra la reacción de los fans al escuchar una intepretación de Nek: