Regalan a esta perrita por ¡simpática, juguetona y sociable!

Se llama “Luki”, tiene apenas un año y medio y ya ha colmado la paciencia de su dueño que quiere regalarla a como de lugar.

“Es de color blanca, es de tamaño mediano,” escribió el usuario Lucas Duarte en Facebook. “Está esterilizada y con sus vacunas al día.”

Y ¿quién no va a enamorarse con tan tiernas imágenes que Duarte compartió de Luki? Sólo basta mirarlas para querer adoptarla también.

¿A poco no es hermosa? esa sonrisa de dientes perfectos que muestra cada vez que conoce a alguien amigable es ¡priceless!

“Se le ve lo juguetona”, comentó Angie Becerril en el post.

“Le gusta sonreir”, reaccionó Madeline Mercado a la publicación.

Y es que Duarte afirma que la principal razón para regalarla es “por tener poco espacio en la casa”.

Tal es su premura por deshacerse de la pequeña canina que hasta el originario de Cúcuta, Norte Santander, en Colombia publicó su información de contacto de whatsapp público.

“Wpp: +573183770587” .

Ya, hablando en serio, se nota que es una perrita muy bien portada, ¿o no?.

Por supuesto, más de 35 mil personas (al momento de esta publicación) le han dado like a la publicación y más de 8 mil la han compartido con la gran esperanza de ayudar a Luki a encontrar un nuevo hogar donde tenga el espacio suficiente para poder jugar y tener más amiguitos.

La mayoría de los usuarios que han comentado la publicación se dan cuenta de que se trata de una muy peculiar broma. Una de tantas que Duarte publica en su página personal para hacer reír a los demás. El mismo explica que “este perfil está hecho para divertir a todas las personas que lo vean”.

A Luki le encanta jugar con sus muñequitos.

Sin embargo, dentro de los comentarios también hay algunos que regañan a Duarte al creerse tan magnífica broma.

“Regálala! No eres un buen dueño, nadie que ame a sus animales pensaría en regalarlos nunca aunque hicieran la peor travesura! Para ella tú eres su familia, su manada, lo único que tiene.” Escribió Ale Caro, “ya habrá alguien que la ame tal como es., sigue buscandole hogar. Y porfa ya no tengas más perros, en buenísima onda.” (sic)

Y tal es la fama que ha tomado Luki en las redes sociales que al parecer Duarte ha cambiado de opinión.

“La famosa Luki está corriendo por las redes sociales V:,” escribió Duarte. “Ya es famosa como que no la regalaré mejor jajaja asi me muerda todos los dias y me dañe los zapatos y todo lo que tengo (sic)”, concluyó.