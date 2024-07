Jennifer López hace twerking al ritmo de “La Gasolina”

0 of 6 Foto: Vía instagram.com/jlo/?hl=es La cantante bailó al ritmo de “La Gasolina” Foto: Vía instagram.com/jlo/?hl=es Foto: Vía instagram.com/jlo/?hl=es Foto: Via instagram.com/jlo Foto: Via instagram.com/jlo





Jennifer López subió la temperatura... en un video que se compartió en redes sociales vemos a la cantante mover su trasero al ritmo de “La Gasolina” de Daddy Yankee.

PUBLICIDAD

El candente baile de López corresponde a una de sus presentaciones, ya que podemos ver como es acompañada por algunos bailarines ondeando abanicos en plumas rojas y blancas.

En su concierto, ella luce uno de sus característicos leotardos en malla con bordado en pedrería, formando flores rojas y hojas verdes; el cual resalta sus curvas.

Este fue el sensual momento…

Pero a pesar de su belleza, Jennifer López admitió que hubo una época en la que su físico se convirtió en el centro de todas sus inseguridades debido a su hábito de comparar su cuerpo con el de otras mujeres.

“A veces es muy difícil no caer en la tentación de compararte con los demás, yo también lo he hecho. Solía pensar que no era lo suficientemente delgada porque tenía curvas. Pero con el tiempo he aprendido que estar sana y sentirse genial son dos cosas que no están relacionadas con un tipo de figura específica, es algo que depende de la persona. La belleza es una actitud y debemos celebrar aquello que nos gusta de nosotros y nos hace especiales, en vez de comparar nuestros cuerpos con los de otra persona”, reveló Jennifer a la revista DARE.

Via instagram.com/jlo Foto:

PUBLICIDAD

Y hasta la fecha, cada vez que Jennifer se llena de inseguridades recurre al baile para recuperar su autoestima. “Sé que una de las cosas que me llenan de felicidad es hacer ejercicio. El baile siempre ha sido una parte muy importante en mi vida, y tener tiempo para poder ejercitar mi cuerpo y sentirme bien con ello es para mí la clave de la felicidad. Cuando pierdo seguridad en mis habilidades, bailo. El hecho de ver las cosas que mi cuerpo es capaz de hacer y sentir la adrenalina que tienes durante una sesión de baile hace que me suba el ánimo. En mi corazón todavía me considero una bailarina, ¡y me encanta!”, añadió.

JLo también ha querido animar a otras mujeres ha seguir su ejemplo y presentarse ante el mundo tal y como son para sacar a relucir la verdadera belleza.“¡Quiérete a ti misma! Deja de perder el tiempo preocupándote por lo que otros piensan de ti. Porque cuando te quieres y eres feliz, se va a reflejar en todo tu cuerpo, y vas a proyectar la auténtica belleza. ¡Y siempre utiliza una buena crema hidratante!”, aconsejó la “Diva del Bronx“.

Via instagram.com/jlo Foto: