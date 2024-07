“Game of Thrones” salvó a esta actriz de prostituirse

0 of 6 Foto: Vía twitter.com/officialmarei?lang=es La actriz interpreta a una prostituta Foto: Vía twitter.com/officialmarei?lang=es Foto: Vía twitter.com/officialmarei?lang=es Foto: Vía twitter.com/officialmarei?lang=es Foto: Vía twitter.com/officialmarei?lang=es





Su nombre es Josephine Gillan e interpretar a “Marei” en la serie “Game of Thrones” le cambió la vida, cuando planeaba dedicarse a la prostitución le llegó la oportunidad de formar parte de la afamada serie de HBO.

“´Game of Thrones´ me salvó de una vida de prostitución y me ha convertido en una persona más fuerte. Estaba trabajando como prostituta y al mismo tiempo, participando en filmes para adultos, usando el nombre Sophie O’Brien, cuando vi un anuncio en internet en donde se buscaban actrices en la industria fílmica”, reveló Josephine en una entrevista.

Irónicamente el papel de Gillan en la serie, es el de la cortesana pelirroja, “Marei”, la cual se dedica a la prostitución.

Y antes de dar vida a este personaje, la vida de Josephine era totalmente distinta. “Estaban buscando mujeres jóvenes con senos naturales y sin tatuajes en el cuerpo, quienes no tuvieran problemas al ser filmadas sin ropa. Así que inmediatamente envié una foto. Me respondieron que me querían para un papel y yo estaba muy emocionada por la oportunidad de actuar de verdad. Pero no tenía idea de lo mucho que cambiaría mi vida”.

En ese momento, la catriz no sabía que “Game of Thrones” se convertiría en todo un fenómeno de la televisión y que tendría el éxito que tiene en la actualidad.

Según lo que contó a “The Mail”, ella no tuvo una vida difícil, ya que desde niña estuvo en 24 escuelas diferentes debido a que su madre huyó de una relación violenta. Más tarde fue dada en adopción, sin embargo la situación no mejoró.

“Me pusieron en un hogar en donde me cuidaba un amigo de la familia, quien me dio cannabis y alcohol desde mis 12 años; más tarde, a los 14, me creó una adicción a la cocaína y a los 16, me violó. Desde esos momentos comenzó a venderme a sus amigos. Estaba muy asustada de denunciarlo o decir algo al respecto, porque me amenazó con enterrarme en el jardín si lo hacía. Él dijo que lo había hecho antes y yo le creí.”