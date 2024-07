¿Cansada de besar sapos? Belinda habló de su romance con Zac Efron

0 of 11 Y así fueron evolucionando sus curvas Foto: Getty Images Foto: Instagram/@belindapop El cambio es notorio… Foto: Instagram/@belindapop Su abdomen marcado y la acentuación de sus curvas no pasan desapercibidas Foto: Instagram/@belindapop Foto: Instagram/@belindapop Foto: Instagram/@belindapop Foto: Instagram/@belindapop Foto: Instagram/@belindapop Foto: Instagram/@belindapop Así luce actualmente Foto: Instagram/@belindapop





La mañana de este viernes 3 de junio, Belinda se reunió con la prensa mexicana para hablar su nuevo espectáculo “The Kastle Ghost Koncept” en la Ciudad de México, su disco, sus proyectos cinematográficos y de su relación con el actor Zac Efron, con quien recientemente fue vinculada sentimentalmente.

“¡Sabía que iba a llegar esa pregunta! Me la pasé muy bien en la película, aprendí mucho de cada uno de ellos, de las chicas, de Downey, de Zac, con todos me llevé muy bien y tengo una muy bonita relación con ellos, nos mantenemos siempre en contacto y es todo lo que puedo decir… No hay ningún romance, ni nada”, expresó la joven.

Ante la pregunta de qué tendría que hacer Giovanni Dos Santos para que lo perdonara, la ojiverde respondió: “ese es un capítulo cerrado y cada quien está haciendo su vida y le deseo lo mejor con quien quiera que esté y lo que no fue en tu año, ya no te hace daño”, dijo sonriente.

Después de haber besado a algunos sapos, Belinda explicó que aún cree en el amor y en el “príncipe azul”, razón suficiente por la que no tiene prisa en encontrarlo, el amor de sus fans, amigos, familia y de su mascota son más que suficientes en este momento.

En conferencia de prensa, la bella cantante también habló de la polémica que se generó con la canción “El baile del sapito”, asegurando que es un tema que forma parte de su vida.

“El sapito es parte de mi vida, esa canción me hizo estar nominada a un Grammy, entonces, al contrario, yo creo que es una canción increíble… Lo que pasa es que mi público y yo tenemos un juego en los conciertos en el que yo digo ‘cuál quieren escuchar’ y ya sé, obviamente, que todo el mundo quiere escuchar ‘el sapito’… De hecho tengo una sorpresa en el Pepsi Center este 25 de junio con “el sapito”, se van a sorprender”, confió.

Después de realizar 40 shows en el interior de la República Méxicana y países de Centroamérica, Belinda presentará su nuevo espectáculo en la Ciudad de México.

“The Kastle Ghost Koncept” se trata de una puesta en escena a la altura de las grandes estrellas internacionales con una interesante historia que ocurre en un castillo lleno de vida, centro de un Reino en el que la naturaleza mantiene sus condiciones originales del gran Planeta Gaia, en donde unas extrañas y perversas criaturas quieren acabar con el Rey y su hija para apoderarse del último rincón en el que la vida se ha mantenido intacta desde el Gran Evento de Oxidación. La princesa se resiste y con el apoyo de guerreros invencibles, logra acabar con las fuerzas que quieren destruir el castillo y la vida exuberante y diversa que hace feliz a sus habitantes.

Entre los invitados especiales a este gran espectáculo se encuentran: el grupo Cañaveral, Sky Blue del grupo LMFO, Motel, y el rapero dominicano Lápiz Conciente.

Belinda se presentará el próximo 25 de junio en el Pepsi Center para iniciar una nueva aventura musical llamado “The Kastle Ghost Koncept”; después de este show, continuará su gira por el norte del país en Ensenada, Tijuana y Mexicalli, y en ciudades de Estados Unidos como San Antonio, Houston, Dallas, Washington, Nueva York, Chicago y Orlando.

A la par, la estrella juvenil se lanza como diseñadora de modas de una reconocida y prestigiosa marca de zapatos, el estreno de la cinta animada “Trolls” y para 2017, el de la película “Baywatch”, y el lanzamiento de su nuevo disco.