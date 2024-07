¡No, no estás viendo doble; es el gemelo de Ed Sheeran!

0 of 11 Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram





Aunque muchas personas dicen parecerse a celebridades o hacen lo imposible para imitar su look, este chico sufre por verse igual al Ed Sheeran.

Su nombre es Ty Jones, es un joven de 21 años de Mánchester y prácticamente es el doble del artista pelirrojo.

Así lo afirmó para Daily Mail: “Cuando Ed se hizo muy famoso, la gente empezó a acercarse a mí, a hablarme y a pedirme fotos, era una locura. Es un gran artista y yo soy uno de sus mayores fans, pero ahora es como que no puedo escapar, la gente se vuelve loca cuando cree que está conociendo a Ed Sheeran. Mis relaciones amorosas son cada vez más cortas porque nunca sé si me quieren a mí o solo les intereso porque me parezco a él. Además cuando las chicas me piden fotos por la calle, mis novias se molestan y ya me ha causado problemas en el pasado”.

A pesar de que esto le ha traído fama, Jones asegura que para él es un gran inconveniente, especialmente en su vida amorosa.

El joven asegura que nunca sabe si las chicas con las que sale lo quieren a él o están con él solo por su parecido con Ed Sheeran.

Según Jones, le piden muchas fotos creyendo que es el verdadero cantante y él, como no sabe explicarle a los fanáticos que en realidad es un chico común, termina accediendo a las solicitudes.

Incluso, en el 2012, se hizo viral una nota en la que supuestamente se evidenciaba que Ed Sheeran se encontraba en Mánchester, pero en realidad era Ty Jones.

Aunque fue una pequeña confusión, esta nota permitió que ambos chicos se conocieran personalmente para comprobar lo mucho que se parecen.