Penélope Cruz sufrió una impactante transformación

Mirar a Mateo es mirar a un ángel. No puedes evitar enamorarte desde el primer momento. Seguimos avanzando en la producción de#undocumentalentrecienmil; luchamos para vencer entre todos a la leucemia infantil, con @unoentrecienmil. #medulaparamateo #M4M ?? #pulserasolidariaviceroy. Looking at mateo is like looking at an angel. You cant help but falling in love from the first second. We keep on moving forward in the production of #undocumentalentrecienmil; fighting together to win the battle against child leukemia with @unoentrecienmil #medulaparamateo #M4M ?? #pulserasolidariaviceroy

