Anahí comparte video de las burlas que recibió por sufrir de anorexia

La actriz y cantante mexicana sorprendió a todos al compartir un emotivo video de las dificultades que tuvo que enfrentar durante una etapa de su carrera.

Anahí cautivó a sus millones de seguidores al compartir un video en donde habla sobre lo difícil que fue para ella recibir burlas por sus problemas de desórdenes alimenticios.

Su grabación fue publicada en su cuenta oficial de Twitter, misma que acompañó con un emotivo mensaje.

“Ay bueno, lo que me pone feliz es que en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anahi (@anahi)

El video recopila fragmentos de programas en donde se hablaba de manera burlona de Anahí, quien confesó que por su problema con los alimentos vivió años muy difíciles.

“Fueron años duros porque pues me ponían comida, me acuerdo. Llegaba a los programas y me ponían comida como para ver qué hacía”, agrega. “Yo dije: ‘Creo que hasta aquí llegué’, y ya decidí que dejaba esto. Y de pronto pues viene toda la parte, más o menos al tiempo, en el que me enamoro y como tres años después me caso y decido formar una familia y tener hijos”.

La guapa actriz inició su carrera desde muy pequeña y se ganó el corazón del público con su participación en el programa “Chiquilladas“.

“Tengo dos hijos hermosos, una familia que son mi vida entera; y hoy conozco una parte de mí que, de verdad, me gusta conocer y me gusta explorar cada día más”, agrega.

Ay … 🥺. Bueno , lo q me pone feliz es q en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil q pase algo así. 💖🙌🏻🥰 https://t.co/ylsmguhZnV — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

Tras la publicación de la exitosa actriz y cantante, que hace poco lanzó una nueva canción junto a algunos compañeros de RBD, sus fieles seguidores mostraron el apoyo.

“Si te admiraba ahora te admiro más”, “Queremos que seas siempre feliz en cada momento de tu vida”, “Qué gente más desgraciada no pensar en lo demás, en lo que tú sentías”, “Gente plástica que solo te hizo daño”, “Muchos nos vemos reflejados en ti, sí se puede salir”, fueron algunos de los comentarios.

También le puede interesar: ►Con un bikini de hilo, Demi Rose revela que no tiene implantes

(Visited 1 times, 1 visits today)