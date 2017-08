Jason Bateman sobre cómo su personaje de “Ozark” se compara con Walter White

Si pones la nueva serie de Netflix “Ozark” esperando ver a Jason Batemann interpretando a otro padre cariñoso como Michael Bluth, piénsalo otra vez.

El actor de 48 años está danto un giro dramático con su nueva serie que tiene mucho más en común con “Breaking Bad” que con “Arrested Development”. Bateman interpreta a un estratega financiero llamado Marty Bryde, quien se ve forzado a mudarse con su familia desde Chicago a las montañas Ozarks, en Missouri, después de quedar en deuda con un señor de las drogas mexicano.

Como podrán imaginarse, hay un montón de intrigas criminales, acción y drama en “Ozark”, pero fueron las oportunidades detrás de pantalla las que realmente atrajeron al actor a la serie.

“Llegó como una oportunidad de negocio para actuar y dije ‘si es que están interesados en permitirme ser productor ejecutivo, encargarme de todo el proyecto y dirigir cada episodio, entonces está en línea con lo que hemos estado buscando, que es algo mayor’”, dice Bateman. “Eventualmente, le hablé (al director de Media Rights Capital) sobre esto, y lo vendimos a Netflix y nos fuimos. Desafortunadamente, no pude tener todo el tiempo para trabajar en todos los episodios, pero nos la arreglamos para participar en los dos primeros y en los dos últimos”.

Esto es lo que también dijo sobre esta nueva serie y sobre cómo se compara con “Breaking Bad”.

¿Qué piensas sobre todas las comparaciones que hay entre “Ozark” y “Breaking Bad”?

– Obviamente nos sentimos halagados por ser comparados con algo que fue tan bien recibido, tan bien hecho. Entiendo la premisa básica y el concepto de que quizás pueda haber algunas similitudes fundamentales, pero tenemos también muchas otras cosas propias. El único momento en el que pensamos realmente en “Breaking Bad” fue cuando supimos que no queríamos que mi personaje hiciera lo mismo que hizo Walter White, cuando se fue deslizando lentamente hacia el mundo criminal. Ellos trabajaron tan bien el personaje, y nosotros no estábamos para nada interesados en replicar eso, especialmente porque mi personaje ya estaba involucrado en asuntos criminales.

¿Crees que Marty podría ser amigo de Walter White?

– Los dos son probablemente lo suficientemente listos, arrogantes y soberbios como para pensar que el otro es un poco tonto. Ambos sufren de forma parecida lo que significa ser realmente inteligente, pero al mismo tiempo no tanto como para mantenerse alejado de este problema, y como que exageran un poco su mano. Si es que fuesen súper inteligentes, no habría serie, porque no cometerían errores. Quizás se verían entre ellos con un poco de la lástima con la que no se miran a sí mismos. Marty y su familia son habitantes ricos de la ciudad de Chicago que se ven forzados a lidiar con campesinos de Missouri. La dinámica entre esos dos mundos parece reflejar las divisiones políticas entre la vida urbana y rural de Estados Unidos hoy.

Es un microcosmo interesante, lo que pasa en esta serie contra lo que pasa en Estados Unidos. La gente de las grandes ciudades claramente no deberían subestimar las voces y la determinación de la gente que vive en el campo. Tienen una idea bastante clara sobre lo que creen que es lo mejor para ellos, de qué es lo mejor para el país, y simplemente no pueden ser ignorados. Tenemos que encontrar una forma de incorporar su agenda a las agendas de las cosas y hacer que todo funcione.

¿Cómo equilibraste los trabajos de director, productor ejecutivo y de estrella para la serie?

– Equilibrar todas esas responsabilidades no es una dificultad, como se podría pensar. La parte de la actuación es muy cómoda para mí, y lo he estado haciendo durante tanto tiempo que realmente me permite la oportunidad de estar consciente de todas las otras partes del proceso, todas las otras cosas en las que un director necesita estar concentrado. Se siente como dirigir, pero con el beneficio añadido de que el actor es alguien que ya tiene en mente todo, y está haciendo exactamente lo que quiere que se haga. No hay negociación creativa y no tengo que dirigirlo para nada. Es en realidad más eficiente si es que no estuviera actuando en la serie. No digo que lo hago perfecto como actor siempre, pero al menos es exactamente lo que busco para cada escena, para cada toma.

Pasaste parte de tu niñez en Boston. ¿Te marcó de algún modo la ciudad?

– Estuve ahí solo entre los 2 y los 4 años, pero volví y visité hace algunos años. Acabo de ver el estilo de la arquitectura residencial y los árboles maduros; todo allí es súper arbolado. Me di cuenta de que probablemente ese es el lugar en donde toda mi afinidad por eso empezó, y yo simplemente no me acordaba. Es un estado precioso y la ciudad misma está tan impregnada de historia estadounidense y la mezcla con todos los elementos cosmopolitas que es genial andar por ahí. Me encanta.

Como un chico fanático de los grandes deportes que pasaba su tiempo entre Boston, Nueva York y Los Angeles, ¿preferirías que los Didges enfrentaran a los Yankees o a los Red Sox en la serie mundial?

– Bueno, cualquiera de los dos tiene mucha historia, mucho pedigrí. Los Dodgers y los Yankees ciertamente han tenido un montón de series realmente grandiosas. No sé si los Dodgers han jugado alguna vez contra los Red Sox en la Serie Mundial. Quizá lo hicieron, pero seguro que no desde que los Dodgers están en Los Ángeles. Por eso sería muy bueno tener una serie mundial entre el Dodger Stadium y el Fenway Park. Pero de cualquier manera, ambos equipos tienen que superar a los Astros primero. Buena suerte al ganador.