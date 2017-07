5 teorías creadas por los fanáticos sobre la temporada 7 de “Game of Thrones”

La próxima temporada de “Game of Thrones” podría tener sólo siete episodios, tan cruel y sangrientos como los anteriores.

Sin embargo, los fieles fanáticos de la historia se han adelantado a predecir lo que podría suceder.

1. GoT es solo una historia contada por Sam

Esta teoría viene de uno de los actores de la serie, John Bradley, quien interpreta a Samwell Tarly. En una entrevista con The Hollywood Reporter él aseguró que la presencia de los giroscopios en la introducción de Game of Thrones en la biblioteca de los maestros no es coincidencia. “Creo que podría significar cualquier cantidad de cosas. Una teoría es que lo que estamos viendo ahora y cómo estamos experimentando que Game of Thrones es producto de una historia contada por Sam. Si usted toma la lógica de la historia ahora, la historia De Westeros y la historia de la batalla por el Trono de Hierro, esto sería un libro en esa biblioteca”, dijo.

2. Tyrion es un Targaryen

Es muy popular entre los fanáticos de GoT que Tyrion no es un Lannister, sino que un Targaryen. De acuerdo a esto, el enano es producto de una violación cometida por Aerys, el Rey Loco, contra la esposa de Tywin, Joana. Por eso es que Tywin podría ser medio hermano de Daenerys. Durante algunos capítulos de la serie de televisión se han mostrado algunas situaciones que podrían confirmar esta teoría. Por ejemplo, en dos ocasiones, Tywin le dijo a Tyron que él no era su hijo, y los dragones de Daenerys no lo atacaron cuando interactuó con ellos en la sexta temporada.

via GIPHY

3. Bran permitirá a los Caminantes Blancos cruzar el muro

Muchos fanáticos creen que si Bran Stark cruzara el muro y volviera a Winterfell, se terminaría la magia que mantiene a los Caminantes Blancos a raya, por el episodio de la temporada pasada titulado “La Puerta”. Ahí, Bran es marcado por el Rey de la Noche, permitiendo que el ejército de Caminantes Blancos cruce la barrera mágica del Cuervo de los Tres Ojos y entre en su guarida.

4. Jaime matará a Cersei

Tal y como lo hizo con el Rey Loco, Jaime Lannister podría convertirse de nuevo en un matarreyes asesinando a su hermana Cersei Lannister, quien actualmente está en el trono de los Siete Reinos. Cuando Cersei era joven, se encontró con un adivino en los pantanos conocido como Maggy la rana. Le dijo a la viuda del rey Robert Baratheon que ella tendría tres hijos, que todos los niños morirían prematuramente, y que ella sería reina sólo hasta que una “más joven, más hermosa” tome su lugar. Hasta el momento, todas esas predicciones se han hecho realidad.

5. El príncipe prometido

Muchos fanáticos creen que Jon Snow o Daenerys podrían representar la vuelta de Azor Ahai, o “el príncipe que fue prometido”. En la mitología de “Canción de Hielo y Fuego”, hay una profecía que trata sobre el regreso de este personaje. La leyenda dice que Azor fue uno de los últimos grandes héroes que el mundo tuvo, habiendo vencido a los otros con su espada flameante llamada Lightbringer. La profecía nos dice que renacerá un día “en medio de sal y humo”.

2 Teorías de GoT que se hicieron realidad

Jon Snow no es el hijo bastardo de Ned Stark

El final de la temporada 6 confirmó la teoría que muchos fans creyeron por mucho tiempo: Jon Snow es en realidad hijo de Lyanna Stark y de (asumiendo) Rhaegar Targaryen, lo que significa que pertenece tanto a la casa Stark como a la Targaryen. Esa teoría es conocida como R+L=J, o Rhaegar + Lyanna = Jon.

El Rey Tommen muere

La muerte del Rey Tommen durante el último capítulo de la temporada 6 de la serie de HBO confirmó que el algoritmo que precide las muertes de GoT realmente funciona. Investigadores de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, usaron un software especial que busca en Interner datos y pistas para descubrir quién es el próximo en morir, y predijo la muerte del último hijo de Cersei Lannister.