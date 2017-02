Aleks Syntek: “Cristian Castro de repente "bota la canica"”

Lo que comenzó con el dueto “Tan cerquita”, de Aleks Syntek y Cristian Castro, se ha convertido en una serie de más de 25 conciertos en México.

El sábado 18 de febrero, desde las 21 horas, en Forum Majadas, zona 11, comenzará la gira por Latinoamérica de estos cantautores mexicanos. Los precios de las entradas son Q1,200, Q800, Q600 y Q400. Adquiérelas en Todoticket.

Publinews habló con Syntec acerca del proyecto, de su relación con Castro y de la importancia de ser flexibles para aceptar sorpresas en la vida.

Querida Guatemala, muy pronto estaremos con ustedes! 😉👍🏼🎵 pic.twitter.com/eTuSbXt8yR — Aleks Syntek (@syntekoficial) February 3, 2017

Aleks, ¿cómo surgió la idea de estos conciertos?

Todo nació con el dueto que hicimos para una canción de mi disco. Fue una casualidad del destino. Cristian y yo nos conocíamos, pero no llevábamos una relación cercana.

Un día coincidimos en una sala de reuniones con managers, y le comenté que tenía una canción que iba a grabar para mi disco “Romántico desliz”, y que tenía mucho estilo de sus canciones. Se la puse y le encantó. Me pidió grabarla a dueto y acepté.

Cuando hicimos el video con la canción, él me dijo: “Por qué no hacemos algo como Mijares y Emanuel, juntar nuestras canciones y que uno de nosotros produzca el show”. Le respondí que si me prometía que sería algo disciplinado y si confiaba en mí para hacer los arreglos musicales, entonces aceptaba. Y así fue.

Hemos funcionado muy bien. Nos sentimos cómodos en el escenario. Bromeamos mucho.

Nuestras carreras tienen muchas similitudes. Ambos comenzamos a principios de los noventa, somos más o menos de la misma edad y comenzamos desde chiquitos, yo en Chiquilladas y él cantando desde niño.

La pasamos de lujo en el @auditoriomx gracias al público q nos acompañó @cristiancastro_info @cristiancastro_oficial #cristiansynteklagira A post shared by syntekoficial (@syntekoficial) on Dec 2, 2016 at 8:25am PST

¿Cómo les ha ido en la gira en México?

Guatemala será el primer concierto afuera de México. Me encanta que la gente sienta que éramos artistas muy diferentes entre nosotros, y se sorprenden de lo bien armadas que nos quedaron las canciones.

Además, es un show que todo el tiempo estamos cantando a dueto. Montamos el show para que ambos estemos en el escenario todo el tiempo, juntos. Cantamos una de él, después una mía y así nos vamos. Hacemos mucha fiesta en el escenario.

También se incluyen varios elementos en el espectáculo, como audiovisuales nostálgicos. Hay videos en el que aparecen imágenes de cuando éramos chiquitos para que todos se den cuenta de todo lo que hemos crecido y evolucionado junto con el público y gracias a ellos.









Publicidad









¿Cómo le va a Cristian con tus canciones más roqueras?

Muy bien. Ha sido interesante el reto porque Cristian se ha puesto las pilas para interpretar mis canciones. En mi caso, he mejorado mucho como cantante al compartir escenario con él.

Tiene una forma muy natural de modular la voz y un timbre muy bonito, que lo ha llevado al nivel de popularidad y éxito que tiene. Tiene una gran voz. Me gusta mucho y honra bastante escucharlo cantar mis canciones.

Cristian se pone a rapear en mis canciones, lo que lo hace muy interesante y simpático. No nos tomamos tan en serio. Estamos en una edad en la que ya no le tenemos miedo a equivocarnos o hacer un ridículo. Eso nos hace desenfadados en el escenario y creo que el público lo nota.

Afuera del escenario, ¿tienen actividades que hacen juntos?

Cristian se ha dado cuenta de que llevo una vida personal bastante funcional. Tengo más de 16 años casado, me llevo bien con mis hijos. Tal vez eso motive a Cristian a buscar una vida así, más funcional.

De él he aprendido mucho también. Es una persona honesta. Es como es y no finge cosas que no son. Cristian de repente “bota la canica” y hace cosas raras, pero cuando tiene que cantar, lo hace muy bien. Le he aprendido a ser auténtico, y por eso lo respeto.

Aleks, imagínate que viajamos en el tiempo a mediados de los noventa, y una persona se te acerca para decirte de que en 2017 estarás en una gira junto con Cristian Castro. ¿Qué crees que le dirías a esa persona?

Es muy probable que haya creído que era un disparate (risas). Nunca me lo hubiera imaginado. He aprendido a esperar lo inesperado. Lo que más me gusta de dedicarme a la carrera artística que existen muchas sorpresas a la vuelta de la esquina.

No tanto por rechazar a Cristian, sino porque no hubiera creído que él estuviera dispuesto a que yo hiciera arreglos de sus canciones. Me hubiera parecido imposible. Pero el destino vuelve a mostrarme de que debo estar preparado para sorprenderme.

Me gusta mucho la gira. Pienso que vamos a durar un rato más haciendo esto. Si en algún momento llegamos a parar, pues después podemos hacer un reencuentro.