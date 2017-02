Twenty One Pilots acepta su Grammy ¡sin pantalones!

Tyler Joseph y Josh Dun, integrantes de la banda Twenty One Pilots, ganaron el premio Best performance by a Duo or Group en los Grammy 2017, y durante la ceremonia televisada, decidieron aceptar el premio de una manera peculiar.

El dúo originario de Columbus, Ohio, se quitó los pantalones antes de subir al escenario para recibir el esperado megáfono.









“Hace muchos años, el Columbus, Ohio, antes de que ganáramos dinero con nuestra música, nos encontramos con unos amigos para ver la ceremonia de los Grammy”, relató Tyler al aceptar el premio.

“Nos dimos cuenta de que todos estábamos en boxers mientras veíamos la premiación. Así que, decidimos que si un día ganábamos un Grammy, lo aceptaríamos sin pantalones puestos”, añadió.

Twenty One Pilots ha ganado popularidad por su música que mezcla los géneros rap alternativo, indie pop, electro pop, reggae rock y rock alternativo, además que sus presentaciones en vivo son energéticas.

#GRAMMYs El premio a Mejor actuación en dúo o grupo es para… “Stressed Out,” @twentyonepilots pic.twitter.com/iNecu14brl — Espectáculos (@Espectaculos_PN) February 13, 2017

“Lo que acaba de decir, significa que cualquiera en casa que esté viendo esto, puede ser el próximo”, expresó Tyler, en su ropa interior.

“Cualquiera, en cualquier parte, puede llegar a tener esto”, concluyó en su discurso de aceptación.

Twenty One Pilots tiene una mezcla de piano, algunas veces un teclado eléctrico o una keytar, sintetizador, batería y voz. Sus canciones están basadas en poesías escritas por Tyler.

Muchos fanáticos y la propia banda ha etiquetado la propuesta musical como “pop Esquizofrénico”, un subgénero no oficial o no reconocido del pop. También se le puede clasificar como rock alternativo.