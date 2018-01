¡Casi le rompe la pierna! La brutal entrada que dejaría sin Mundial a una estrella de Alemania

Terribles noticias para el Manchester City y para la selección alemana. Este lunes se confirmó que el joven extremo Leroy Sané, quien estaba firmando una notable temporada con la camiseta de los “citizens”, sufrió una rotura de ligamentos en su tobillo izquierdo que lo dejaría fuera de las canchas por varios meses.

El delantero germano se lesionó el domingo en un partido contra el Cardiff City, tras una brutal entrada del zaguero Joe Bennett en el minuto 44 del primer tiempo.

Sané fue derribado por el defensa inglés cuando lideraba un contragolpe rumbo al área del Cardiff. En las imágenes reproducidas por la televisión, se aprecia cómo la barrida de Bennett, quien apenas recibió una tarjeta amarilla, casi le fractura la pierna al alemán.

Un día después del partido, el Manchester City confirmó en un comunicado el alcance de la lesión de Sané, aunque evitó estimar un tiempo de recuperación. Sin embargo, medios internacionales hablan de entre dos y tres meses de baja, por lo que podría no llegar a tiempo (o en forma) para disputar el Mundial de Rusia 2018 con la selección teutona.

"El Manchester City confirma que el extremo Leroy Sané sufrió daños en los ligamentos del tobillo durante la victoria sobre el Cardiff por la FA Cup (…) Ha sido sometido a exámenes que confirman que el jugador de 22 años estará fuera por un tiempo, aunque aún no se ha establecido una fecha para su regreso", escribió el club.

Sané ha anotado 11 goles y brindado 14 asistencias en todas las competiciones esta temporada, convirtiéndose incluso en el mejor jugador del mes de octubre (2017) para la Premier League.

A través de Twitter (@LeroySane19), el jugador publicó un mensaje agradeciendo las muestras de apoyo y señaló que su recuperación comenzará "muy pronto".

"¡Gracias por todos los mensajes de ayer y hoy! Sufrí daños en los ligamentos de mi tobillo, pero creo que no es tan malo como se ve. ¡Mi rehabilitación comenzará pronto y estoy motivado por volver a la cancha lo antes posible!", escribió Sané.

Thanks for all your messages yesterday and today! I suffered ankle ligament damage, but I think it isn't as bad as it looked. 😉 My rehab will start soon and I'm motivated to be back on the pitch as soon as possible! 🔥⚽🔥 #inSané #LS19 @ManCity pic.twitter.com/WQCpdFrgjO

— Leroy Sané (@LeroySane19) January 29, 2018