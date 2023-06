Luka Modric y el tema de la retirada a sus 37 años

“Luka, quédate, te necesitamos”, añadió Jutarnji List, afirmando que “la vox populi es clara: queremos seguir viendo el fútbol perfecto de Modric con la camiseta nacional”.

En su país, las opiniones de dos antiguos entrenadores del Dínamo de Zagreb preguntados por Sportske Novosti son diferentes. Damir Krznar “no cree que Luka se haya fijado un límite”. “Le gusta jugar, nos gusta verlo jugar, se puede leer la pasión, el deseo en sus ojos”, añadió.

En su partido 165 con la selección, Modric provocó un penal, dio una asistencia y transformó otro penal marcando su 24º tanto con la camiseta nacional contra Países Bajos (4-2 en la prórroga) en semifinales.

“Puedo decir que durante la preparación se ha comportado como un gran atleta, de hecho, todo el grupo dio el máximo, eso es lo que significa jugar para Croacia”, subrayó Dalic.

“Luka es único, inimitable en el mundo entero, es un icono allá donde va. (Contra Países Bajos) cuando fue sustituido (en el minuto 119) fue ovacionado por todo el estadio” de Róterdam, concluye Dalic.

Hasta los adversarios se rinde a él, como el delantero español Joselu.

“Es un ejemplo para toda la gente de que la edad no significa nada. Ha demostrado unos valores en el mundo del fútbol que nos representan a todos”, concluyó Joselu, que llegó a la Roja con 32 años.

You still have the chance to own a piece of history, a signed @MatchWornShirt from Rotterdam, where #Croatia defeated the Netherlands to reach the #NationsLeague final! 👕👌

Place your bids ➡️ https://t.co/qADYoZ2r5C

The bidding closes today at 14:30 CET! 🏁#NEDCRO #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/pGyQGXvNcy

— HNS (@HNS_CFF) June 17, 2023