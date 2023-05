Champions League: ¿Robo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu?

Las imágenes con tecnología 3D de Bein Sports son claras de lo ocurrido previo al gol del empate de Kevin De Bruyne para el Manchester City.

El empate entre Real Madrid y Manchester City (1-1) por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League al parecer estuvo precedida de un fallo arbitral al avalar un gol viciado, según lo demostrado por la tecnología 3D de Bein Sports.

Era el 76’ de juego, y Real Madrid ganaba 1-0 con el gol de Vinícius Junior (35’), pero en una jugada lateralizada frente al área técnica de “Pep” Guardiola dio paso al empate del partido. El autor del tanto fue Kevin De Bruyne.

Entre la celebración del belga, Ancelotti reclamó y fue amonestado con una tarjeta amarilla. El enfado era evidente, Carlo había visto claramente que ese balón abandono el terreno de juego.

En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti se refirió al momento, y dijo: “Fue fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología, pero no lo han controlado bien. Ganar 1-0 no cambiaba mucho el panorama. El árbitro no ha estado muy atento y me ha sacado la tarjeta a mí que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo que estaba fuera”.

“Hemos comprobado que ha salido el balón. Lo hemos visto en Bein Sports y no con la tecnología del VAR porque si no, no lo veía”, agregó.

¡ESCÁNDALO! 🚨😲 La tecnología 3D de BeIN Sports confirmó que el balón salió en el jugada del gol de De Bruyne NO debió contar, le robaron al Real Madrid pic.twitter.com/FtCweFPwdy — Analistas (@SomosAnalistas_) May 9, 2023

La prueba irrefutable

Finalizado el partido, en las redes sociales circula un video con la tecnología 3D que utiliza Bein Sports, y en la cual, se muestra claramente que el balón había abandonado el terreno de juego en el 100 % de su circunferencia.

La tecnología 3D de BEINSports indica que el balón salió por banda en la jugada que concluyó con el gol de Kevin De Bruyne.

pic.twitter.com/pu4ijL41xX — Alex Porcel (@AlexPorest) May 9, 2023

El Real Madrid empató 1-1 con el Manchester City este martes en la ida de semifinales de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu dejando la eliminatoria abierta para la vuelta la próxima semana.

El equipo español se adelantó con un disparo desde la frontal del brasileño Vinícius (36’), pero el belga Kevin de Bruyne igualó con otro potente disparo (67’) y los dos equipos se jugarán el pase a la final en Mánchester.

“Está abierto, jugamos una final en Mánchester con nuestra gente y lo estamos deseando”, dijo el técnico del City, “Pep” Guardiola, tras el partido.

#UCL | El próximo miércoles 17 de mayo, Manchester City y Real Madrid buscarán en Inglaterra el boleto para la final de Estambul. https://t.co/7dAusOQkRt — Publisport (@Deportes_PN) May 9, 2023

*Con información de AFP.

