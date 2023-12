Así fueron los tres clásicos del año 2023

Comunicaciones marcó una diferencia en los duelos más esperados del futbol guatemalteco.

Durante el año 2023, el duelo más esperado en cada uno de los campeonatos: El clásico guatemalteco, solo se pudo celebrar en tres oportunidades. Atrás han quedado aquellos años en los cuales se hacían por lo mínimo ocho derbis en 365 días.

Dos de los tres clásicos se celebraron el en torneo Clausura 2023, y correspondieron a la fase regular, en fase final no hubo cruces. Para el Apertura 2023, y dada la modificación del sistema de competencia, tanto Municipal como Comunicaciones quedaron en grupos distintos, por lo que el único y tercer duelo del año se dio en la fase intergrupos.

De los tres clásicos nacionales, el “Albo se impuso en dos oportunidades y empató otro, por lo que dejó al “Rojo” un sabor amargo durante el presente año.

Clásico 325

Esta edición se celebró el sábado 4 de marzo en el estadio Manuel Felipe Carrera. Era la fecha 11 del Clausura 2023. El marcador final fue un emotivo empate 3-3.

Jesús López anotó el 1-0 a los 18, pero Azarías Londoño igualó 1-1 a los 30. Inmediatamente, los locales nuevamente se adelantaron con Pedro Altán a los 38, pero José Manuel Contreras igualó 2-2 a los 42.

Al 71 Matías Rotondi colocaba el 3-2. La última palabra la tenía Jorlián Sánchez, quien decretó el 3-3 final al 87.

Derbi 326

Durante ese mismo campeonato, el Clausura 2023, el partido de vuelta de la fase regular se realizó en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Fue un domingo 7 de mayo, y el partido tenía una particularidad, quien ganara se haría de la fase regular. El empate favorecía a Municipal.

Comunicaciones no falló y venció 1-0 a su rival con la anotación de Azarías Londoño. El cuadro de Willy Coito Olivera ganó la fase regular, pero no fue campeón, en tanto, Municipal fue eliminado en cuartos de final por Antigua G. F. C.

Clásico 327

El último duelo entre ambos equipos fue el sábado 18 de noviembre en la fecha 2 (reprogramada) de la fase intergrupos. El duelo fue en la casa de Municipal, quien perdió el compromiso 0-2 gracias a las anotaciones de José Corena y David Chuc.

Esa derrota condicionó a Municipal, quien llegó al cierre de la fase regular con la posibilidad de ser líder, pero necesitaba un empate entre Achuapa-Comunicaciones, situación que no ocurrió, ya que los “Cebolleros” obtuvieron el triunfo y enviaron a los “Rojos” al segundo lugar. En cuartos de final, Municipal quedó eliminado a manos del Deportivo Zacapa.

Tras disputarse el clásico 327, la tabla histórica quedó así:

Triunfos de Comunicaciones, 114 victorias

Triunfos de Municipal, 109

Empates, 104

Para el 2024, se esperan otros duelos de infarto entre ambos equipos, quienes buscarán mantener la supremacía en los clásicos nacionales.

