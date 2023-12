La irónica respuesta de Cristiano Ronaldo al listado de la IFFHS de los mejores futbolistas del 2023

CR7 ha vuelto a hacer gala de su irónico sentido del humor al no encontrar su nombre en el listado de los mejores futbolistas del año 2023.

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, conocido por su competitividad y afán de figurar en los primeros puestos de los rankings futbolísticos, ha vuelto a hacer gala de su irónico sentido del humor al no encontrar su nombre en el listado de los mejores futbolistas del año 2023 elaborado por el International Federation of Football History and Statistics (IFFHS).

A lo largo de su extensa carrera, Ronaldo ha demostrado en repetidas ocasiones su descontento cuando no es incluido en los selectos grupos de los mejores jugadores del mundo. Incluso en momentos en los que Lionel Messi ganaba Balones de Oro que el portugués y su familia consideraban injustos, no dudaron en lanzar mensajes irónicos.

El listado del IFFHS para el 2023 estuvo encabezado por Erling Haaland, del Manchester City, dejando a Cristiano Ronaldo fuera de los primeros lugares. Bernardo Silva, campeón con el Manchester City, fue el único portugués en aparecer, ocupando la octava posición.

Erling Haaland 🇳🇴 fue elegido como el mejor jugador del año por la IFFHS. Es la primera vez en la historia que un noruego se lleva el premio. Kylian Mbappé 🇫🇷 quedó en el 2° lugar y Lionel Messi 🇦🇷 en el 3°. pic.twitter.com/bAmaPE7RhX — VarskySports (@VarskySports) December 27, 2023

TOP-10 IFFHS de 2023:

Erling Haaland (Manchester City) Kylian Mbappé (PSG) Leo Messi (PSG/Inter Miami) Rodri (Manchester City) Jude Bellingham (Dortmund/Madrid) Kevin de Bruyne (Manchester City) Harry Kane (Tottenham/Bayern) Bernardo Silva (Manchester City) Vinicius Jr (Madrid) Lautaro Martínez (Inter de Milán)

La irónica reacción de CR7

La respuesta de Cristiano Ronaldo no se hizo esperar. A través de una publicación en el diario portugués A Bola, el delantero respondió con emoticonos de risas y uno tapándose la cara, expresando claramente su desacuerdo por no figurar en el listado, mientras que su eterno rival, Leo Messi, ocupaba la tercera posición.

A pesar de jugar en la liga de Arabia Saudí, Ronaldo cerrará el 2023 como el máximo goleador del año, con un impresionante total de 53 goles. Este notable logro, sin duda, refuerza la opinión del delantero de que merecía un lugar entre los mejores del IFFHS.

