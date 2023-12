A un año del fallecimiento del ‘Rey Pelé’

Este 29 de diciembre, marca el primer aniversario del fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé.

Hoy, 29 de diciembre, marca el primer aniversario del fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé. El ícono brasileño, considerado el jugador más exitoso en la historia de los Mundiales de fútbol, dejó un vacío irremplazable en el corazón de los amantes del deporte rey.

Cualquier niño brasileño que sueña con convertirse en una estrella del fútbol alguna vez aspira a seguir los pasos de Pelé. Con tres coronas mundiales en su haber (1958, 1962 y 1970), es el único futbolista en lograr tal hazaña. Aunque físicamente nos dejó hace un año, su legado persiste de manera inquebrantable.

Brasil, sumido en el dolor de perder a su ícono nacional, decretó tres días de duelo nacional. El país entero salió a las calles para rendir homenaje a ‘O Rei’, especialmente en su ciudad natal, Santos. Monumentos emblemáticos como el Cristo Redentor y el Maracaná se iluminaron con los colores de la bandera brasileña en su honor.

En todos los rincones del país, los partidos de fútbol se detuvieron durante un minuto de silencio, reconociendo que Pelé es patrimonio del deporte más seguido del planeta. Los jugadores brasileños, con lágrimas en los ojos, inundaron las redes sociales con mensajes de cariño. Rodrygo, jugador del Real Madrid, rindió un emotivo tributo imitando la clásica celebración de Pelé tras marcar su primer gol después del fallecimiento.

El funeral de Pelé, celebrado el 3 de enero de 2023, fue un evento masivo con miles de personas rindiendo homenaje en la capilla ardiente ubicada en el estadio del Santos. Equipos como Flamengo y Palmeiras le dedicaron emotivos gestos en la Supercopa, invitando a sus familiares y exhibiendo camisetas que representaban los momentos gloriosos del Rey del Fútbol.

Pelé debutó a la edad de 15 años con el Santos, y a los 17 ya había comenzado a forjar su leyenda. En 1958, llevó a Brasil a ganar su primer Mundial en Suecia, repitiendo el éxito cuatro años después en Chile y luego, doce años más tarde, en México 1970. A nivel de clubes, acumuló un impresionante total de 25 títulos con el Santos, el equipo que siempre llevó en su corazón.

El cierre de su carrera llegó en los Estados Unidos, vistiendo la camiseta del New York Cosmos durante dos temporadas, donde también se coronó campeón. Se retiró en un emotivo partido de homenaje contra el Santos, el club que lo vio crecer como futbolista y ser humano.

Aunque el cuerpo de Pelé descansa en paz, su espíritu vive eternamente en la memoria de los fanáticos del fútbol. Su contribución al deporte y su impacto en la cultura brasileña son imborrables. Un año después de su partida, recordamos al Rey del Fútbol con gratitud y admiración, celebrando no solo sus logros en el campo de juego, sino también la huella imborrable que dejó en el alma de todos los amantes del fútbol alrededor del mundo.

1940 – 2022 ❤️

Pele's legacy will always live on. 🇧🇷

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 29, 2023