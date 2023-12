Barcelona podría cambiar de marca deportiva a partir del 2025

La posibilidad de ver al FC Barcelona con un nuevo patrocinador para la temporada 2025-2026 no puede descartarse y el rumor está tomando fuerza.

A pesar de que el FC Barcelona tiene un contrato vigente con la gigante norteamericana Nike hasta el año 2028, valorado en 105 millones de euros fijos más 50 millones en variables, la relación entre el club y su actual patrocinador no atraviesa su mejor momento. Esta alianza, que inició en 1998 bajo la presidencia de Josep Lluís Núñez, ha sido históricamente fructífera, pero recientes episodios de falta de stock y problemas de calidad han llevado a especulaciones sobre un posible quiebre.

En las dos últimas temporadas, los aficionados culés han experimentado la frustración de no encontrar tallas de camisetas del primer equipo en las tiendas, un problema que va más allá de la demanda y apunta a fallos logísticos por parte de Nike. Además, hace tres campañas, una versión aficionado de la camiseta no pudo ser comercializada en julio debido a problemas de pérdida de color en las prendas. Estos inconvenientes han afectado la experiencia del aficionado y han contribuido a la creciente tensión en la relación.

🚨 Barcelona may leave Nike for the first time since 1998, new frontrunner to become shirt manufacturer emerges pic.twitter.com/wSeVEX7Jfg

— SPORTbible (@sportbible) December 28, 2023