Sir Jim Ratcliffe adquiere el 25% del Manchester United

El presidente de INEOS, adquirirá el 25% de las acciones Clase B del Manchester United, así como hasta el 25% de las acciones Clase A.

Tras meses de intensas especulaciones, el Manchester United ha oficializado un histórico acuerdo que redefine su estructura accionarial. Sir Jim Ratcliffe, presidente de INEOS, adquirirá el 25% de las acciones Clase B del club, así como hasta el 25% de las acciones Clase A. Este movimiento estratégico implica una inyección de 300 millones de dólares destinados a impulsar futuras inversiones en el icónico estadio, Old Trafford.

La transacción implica la adquisición del 25% de las acciones Clase B de la familia Glazer, consolidando la entrada de Sir Jim Ratcliffe como un actor clave en la toma de decisiones del club. Además, se presenta una oferta para adquirir hasta el 25% de todas las acciones Clase A. Un aspecto crucial es que tanto la familia Glazer como los accionistas Clase A recibirán un precio uniforme de 33,00 dólares por acción.

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company. #MUFC

La inversión de 300 millones de dólares proyecta un futuro vibrante para el Manchester United, permitiendo mejoras y modernizaciones tanto dentro como fuera del terreno de juego. No obstante, INEOS también asumirá la gestión de las operaciones futbolísticas del club, marcando un cambio significativo en la dirección estratégica del equipo.

La finalización del acuerdo está supeditada a la obtención de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluidas las de la Premier League, resaltando la complejidad y la importancia de este hito en la historia del club.

El club ha expresado que la “ambición conjunta es crear una operación futbolística de clase mundial”. Este ambicioso objetivo busca aprovechar las fortalezas existentes del club, incluido su destacado desempeño fuera del campo. Sir Jim Ratcliffe ha subrayado su compromiso a largo plazo y su disposición a abordar los desafíos con profesionalismo y pasión.

En sus propias palabras, Ratcliffe ha afirmado: “Nuestra ambición compartida es clara: todos queremos ver al Manchester United de regreso donde pertenecemos. Es decir, a lo más alto del fútbol inglés, europeo y mundial”.

Este trascendental acuerdo no solo redefine la estructura del Manchester United, sino que también sugiere un emocionante capítulo en la historia del club, marcando el inicio de una colaboración que busca devolver al equipo a la cima de los escenarios futbolísticos más destacados.

🚨 OFFICIAL: Manchester United plc announces today that it has entered into an agreement under which Chairman of INEOS, Sir Jim Ratcliffe, will acquire 25 per cent of Manchester United's Class B shares and up to 25 per cent of Manchester United's Class A shares. pic.twitter.com/lmTD9xMnsX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2023