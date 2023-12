Clubes y ligas reaccionan tras el visto bueno a la Superliga Europea

Varias entidades deportiva desde ligas, hasta clubes, se han pronunciado tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Superliga.

El mundo del fútbol se encuentra nuevamente en el epicentro de un debate que ha perdurado en los últimos años: la creación de la Superliga Europea. La reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha generado un revuelo en la comunidad futbolística al estimar que las reglas de la UEFA que regían la autorización de torneos alternativos, como la Superliga, violaban el derecho de la competencia.

En un comunicado emitido desde Luxemburgo, el TJUE declaró que las normas de la FIFA y la UEFA, las cuales requerían autorización previa para cualquier nueva competición de clubes, eran ilegales. El tribunal argumentó que estas organizaciones abusaban de su posición dominante al carecer de criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados. Sin embargo, aclaró que esto no implicaba una aprobación automática para la Superliga, sino que se refería a las reglas generales en vigor en 2021.

La reacción inicial a este fallo fue variada. Bernd Reichart, líder de A22, la sociedad promotora de la Superliga, proclamó en redes sociales: “El monopolio de la UEFA ha terminado. El fútbol es libre”. Este veredicto, que rompe con la autorización previa requerida, representa un hito en la lucha de los clubes por una mayor autonomía y participación en la toma de decisiones.

La Superliga Europea, anunciada por doce clubes en abril de 2021, buscaba ser una competición privada con un enorme potencial comercial. Ante la amenaza de sanciones de la UEFA y la FIFA, nueve clubes abandonaron el proyecto tras la fuerte oposición de los aficionados, especialmente en Inglaterra. Sin embargo, Real Madrid y FC Barcelona, a pesar de la retirada de otros, persisten en la idea de una competición alternativa.

Las reacciones de los clubes tras el fallo del TJUE reflejan la división persistente en la comunidad futbolística. La Liga española de fútbol calificó la Superliga como “egoísta y elitista”, destacando su preferencia por un formato totalmente abierto a través de las ligas domésticas. Por otro lado, el Atlético de Madrid enfatizó la unidad de la familia del fútbol europeo contra la Superliga, señalando la oposición de Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y España (exceptuando a Real Madrid y Barcelona).

La UEFA, confiada en la conformidad de sus nuevas reglas con el derecho europeo, minimizó el impacto de la sentencia, considerándola una corrección técnica de una laguna preexistente. La Asociación de Clubes Europeos (ECA) reafirmó su apoyo a la UEFA, subrayando que la decisión del TJUE no respalda la Superliga.

Los comunicados de clubes destacados reflejan posturas diversas. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, celebró la victoria, afirmando que los clubes son “los dueños de su destino”. El FC Barcelona, una de las entidades impulsoras, vio la sentencia como una apertura a un nuevo modelo de competición europea. En cambio, el Bayern Múnich reafirmó su oposición, considerando la Superliga un ataque a las ligas nacionales.

En medio de este panorama incierto, el fútbol europeo se enfrenta a desafíos y cambios estructurales. La Superliga, aunque no ha recibido un visto bueno automático, mantiene su presencia en la conversación, y la lucha por el control y la dirección del deporte rey continúa entre los clubes, las ligas y las organizaciones reguladoras. La pelota sigue rodando en un juego que va más allá del terreno de juego y que define el futuro mismo del fútbol europeo.

