Cristiano Ronaldo celebra su nuevo hito en la historia del internet

En los 25 años de historia de Google, Cristiano Ronaldo consiguió lo que ningún otro atleta ha podido lograr.

En un gesto de agradecimiento, Cristiano Ronaldo expresó su gratitud por ser reconocido como el atleta más buscado en los 25 años de historia de Google. Este destacado logro lo posicionó entre nombres icónicos como Rihanna, Spiderman, BTS y Beyoncé, quienes también han dejado una marca imborrable en sus respectivas categorías.

Grateful to be honored as the most searched athlete in @google history. Check out the film at https://t.co/0PjDiMYV3I. 🎯 #YearInSearch pic.twitter.com/uV65FyQ9XE

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 17, 2023