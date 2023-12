Haaland, Messi y Mbappé son los finalistas al The Best al Mejor Jugador del 2023

La ceremonia de entrega de premios, está programada para el 16 de enero de 2024, en Londres.

Este año, la expectación en el mundo del fútbol alcanza su punto álgido con el anuncio de los tres finalistas al prestigioso The Best al Mejor Jugador de la FIFA 2023. Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lionel Messi son los nombres que resuenan con fuerza en la escena futbolística, destacando su excepcional desempeño entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

La ceremonia de entrega de premios, programada para el 16 de enero de 2024 en Londres, será la culminación de meses de especulación y debate. En este evento, el ganador del The Best al Jugador Masculino de la FIFA será coronado, marcando su lugar en la historia del fútbol.

#TheBest FIFA Men's Player Finalists! 🏆🤩

🇳🇴 Erling Haaland

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi

Learn more about the final three. 👀🧵

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023