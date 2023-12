Barcelona cierra con derrota la fase de grupos de Champions

Los alemanes se adelantaron en el 52 por medio de Karim Adeyemi y poco después, en el 56, Warren Zaïre-Emery reequilibró el marcador. A Kylian Mbappé se le anuló un tanto en el 76 por fuera de juego tras una revisión mediante el VAR.

El empate no garantizaba la clasificación del PSG a octavos pero terminó valiendo a los franceses ya que el Newcastle no ganó en su partido ante el AC Milan, con el que incluso acabó perdiendo 2 a 1 en su estadio. La victoria no sirvió a los italianos para avanzar, ya que necesitaban una derrota del campeón francés.

El PSG acaba segundo con 8 puntos, superado por el Dortmund (11), que tenía seguro el pasaje a octavos y que este miércoles amarró el liderato. Los parisinos serán por lo tanto la bomba a evitar por los campeones de grupo en el sorteo de la próxima ronda.

El histórico AC Milan (tercero, 8 puntos) tendrá el consuelo de pasar a disputar la Europa League desde febrero, mientras que el Newcastle (4º, 5) da por terminada su andadura en las competiciones europeas de esta temporada