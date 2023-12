Real Madrid protagonista en cierre de grupos de Champions League

Por su parte, el Nápoles, vigente campeón de Italia, logró su boleto a octavos de final de Liga de Campeones al imponerse 2-0 al Braga.

Se convierte así en el tercer equipo italiano en alcanzar los octavos, tras Inter de Milán y Lazio. El AC Milan, colista provisional del grupo F, deberá imponerse al Newcastle el miércoles y esperar una derrota del París SG en Dortmund para lograr el pleno.

