Xavi Hernández: “El partido ha sido parejo”

El Girona se pudo líder en solitario de La Liga tras ganar 4-2 en el campo del Barcelona, en la jornada 16, marcada por la muerte de un aficionado que obligó a suspender el Granada-Athetic Club.

El Girona encabeza el campeonato español con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que la víspera había empatado con el Betis, tras imponerse al “Barça” gracias a los goles de Artem Dovbyk (12), Miguel Gutiérrez (40), Valery Fernández (80) y Cristhian Stuani (90+5).

El equipo azulgrana recortó distancias con unos insuficientes tantos de Robert Lewandowski (19) e Ilkay Gundogan (90+2), que no pudieron impedir la primera derrota del “Barça “ante el Girona en Liga.

¿Merecía ganar el Girona?

“Sí, claro. Tiene mucho mérito. Está líder, nos saca 7 puntos, muy merecido. El trabajo de Míchel es espectacular, felicitarles. El partido ha sido parejo, se decide por detalles. Si gana el ‘Barça’ también diríamos que es justo, por ocasiones, por tiros. Hemos tirado 30 o 31 veces. Nos ha faltado efectividad y los errores en defensa nos han pasado factura. Hemos tenido el 2-1 y el 3-3 al final. Son detalles. Tienen un gran equipo, una gran propuesta, muy parecida a la nuestra. Hemos dominado el partido, hemos estado muy bien, pero ha sido un partido de KO. El que pegaba el puñetazo primero… Las hemos tenido. Hemos estado bien en el juego, espesos en la efectividad”, respondió Xavi Hernández.

#DATO Xavi Hernández es el SEGUNDO entrenador del Barcelona con peores números con el Barcelona en los últimos 15 años. Incluso tiene menor % de victorias que Quique Setién (64,00% vs 62,16%). Solo Koeman (58,2%) lo empeora. pic.twitter.com/TxEdemT8Fg — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) December 10, 2023

¿Cómo se levanta ahora el vestuario?

“Es un golpe duro. Teníamos muchas esperanzas de colocarnos a 1 punto del Girona y 2 del Madrid, pero no es así. Esta es nuestra realidad. Es un Barça en construcción, lo he dicho muchas veces aunque se me ha criticado. Un paso atrás para dar dos adelante. Confío en el equipo, hemos hecho bien las cosas, pero tenemos un rival extraordinario y nos ha salido cruz, pero podría haber salido cara. Hay que seguir por el camino, no dudar, no temblar. Hoy no es un mal partido del Barça, pero nos llevamos un resultado malísimo. El año pasado también nos vino un mazazo y al final vinieron dos títulos. A seguir trabajando, seguimos en construcción”, aseguró Xavi Hernández.

*Con información de AFP