Sorteo de Copa América se ve opacado por un grave error de los organizadores

Grupo A

20 de junio en Atlanta: Argentina-Canadá o Trinidad y Tobago

25 de junio en East Rutherford: Chile-Argentina

Y el 29 de junio en Miami: Argentina-Perú

El error

Desde el principio del sorteo, se explicó el procedimiento del sorteo, el cual no permitiría que, más de tres equipos de la Conmebol estuviesen en un mismo grupo, tampoco podían quedar más de dos selecciones de Concacaf en la misma zona.

Sin embargo, las personas que estaban realizando el sorteo no habrían tenido claro esa regla del sorteo y cometieron un grave error que dejó confundidos a todos los espectadores.

Cuando sortearon al último rival de Colombia, que ya sabía que debía jugar contra Brasil y Paraguay en el grupo D, salió Concacaf 6 (ganador del partido entre Costa Rica vs. Honduras). Pero los organizadores decidieron que no podía quedar en la zona porque en otro grupo había más de tres selecciones Conmebol y decidieron colocarlo en el B con México, Ecuador y Venezuela. Lo extraño es que la gráfica de la transmisión no tuvo en cuenta ese cambio de última hora y el presentador leyó tal cual los grupos como estaban, generando confusión.

Tras lo vivido, la Conmebol publicó el tuit oficial y colocó a Jamaica en el grupo de Colombia, Brasil y Paraguay y unos segundos después lo eliminó porque, aparentemente, había quedado mal. Al final, volvieron a publicar y rectificó su grave error y confirmó que el grupo D estaba conformado por Brasil, Colombia, Paraguay y el repechaje de Concacaf 6 (ganador de Costa Rica y Honduras).