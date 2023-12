Luis Suárez revela los desafíos físicos que le atormentan en el cierre de su carrera

Agudos dolores diarios, inyecciones previo a cada partido y no poder jugar al futbol con sus hijos por las molestias son algunos de los desafíos que vive Luis Suárez.

Publicidad

Luis Suárez, la renombrada estrella del fútbol uruguayo, abrió su corazón sobre los desafíos físicos que enfrenta diariamente y los sacrificios que realiza para mantenerse en la cancha, pese a sus problemas en la rodilla derecha, durante una entrevista reveladora con Radio 890 Sport.

El delantero de 36 años confesó que su rutina previa a los partidos implica tomar tres pastillas y recibir inyecciones horas antes del juego. “Si no lo hago, no puedo jugar”, admitió Suárez. El calvario no se limita al terreno de juego, ya que reveló que los primeros pasos de cada mañana son extremadamente dolorosos. A pesar de las apariencias, Suárez enfrenta diariamente una lucha física que lo lleva al límite.

“El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él, y no puedo”, compartió Suárez, mostrando el lado menos conocido y más personal de la vida de un futbolista de élite.

Pese a todo, Suárez piensa en un nuevo reto

El experimentado delantero, quien el pasado domingo disputó su último partido ante la afición de Gremio en la penúltima fecha del Brasileirao, reflexionó sobre el futuro incierto de su carrera. “Tengo que pensar que en cinco años igual no puedo jugar al fútbol con mis amigos”, expresó, dejando entrever la incertidumbre que rodea a su capacidad para disfrutar del deporte que ama en el ámbito más íntimo.

A pesar de sus desafíos físicos, Suárez proyecta un futuro en el fútbol y, según las informaciones, podría unirse a Lionel Messi en el Inter Miami el próximo año. Su condición de agente libre ha abierto las puertas del club de la MLS, aunque la confirmación oficial está pendiente.

La entrevista de Luis Suárez proporciona una perspectiva impactante sobre el desgaste físico que experimentan los futbolistas de élite a medida que envejecen. Cada año, estos atletas se ven sometidos a mayores exigencias, llegando incluso al punto de no poder disfrutar del juego con amigos y familiares. La historia de Suárez es un recordatorio de la compleja realidad detrás del glamour de ser una estrella en el fútbol profesional.

También podrías leer: Los memes que dejó la eliminación de Municipal en el Apertura 2023

Publicidad