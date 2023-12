Willy Coito y sus emotivas palabras tras un momento difícil con los Cremas

La charla técnica tras la derrota ante Malacateco motivó a los jugadores de Comunicaciones para lograr la remontada del sábado.

Comunicaciones, dirigido técnica y tácticamente por el uruguayo Willy Coito Olivera, es uno de los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2023 de la Liga Guate Banrural. Este logró no solo fue alcanzado gracias a su contundente victoria ante Deportivo Malacateco, 5-0 en el partido de vuelta, sino gracias al liderazgo de su técnico.

Tras perder el juego de ida en Malacatán, 2-0 con goles de Yonathan Morán y Ángel López, parecía que a Comunicaciones se le venía el mundo encima. Pero en el camerino del estadio Santa Lucía, el estratega sudamericano brindó una de las charlas, que motivó a sus jugadores a levantarse en un momento difícil para la institución.

La batalla

Mediante un video publicado por Comunicaciones en sus redes sociales, se observa la charla técnica dada por Willy Coito Olivera tras la derrota ante Deportivo Malacateco. Coito se refería al partido de vuelta, el cual se desarrollaría el día sábado 2 de diciembre. “Pero ahí quiero ver ese carácter, ahí quiero ver esos h… y quiero ver los jugadores de futbol que son ustedes”, decía Willy.

Añadía: “Pero les aseguro que el sábado pasamos nosotros. ¡Estamos!”.

Willy Coito Olivera utilizó una frase que caló a lo interno de cada jugador: Rebeldía: “Quiero rebeldía. Esa es la palabra exacta la que quiero, rebeldía. No me quedo con el resultado de hoy (miércoles). Me quedo con lo que voy a hacer el sábado”.

Otro aspecto muy emotivo de la charla del D. T. de Comunicaciones fue cuando tocó las fibras del tema familiar: “Y lo que siempre les digo, metámonos y hagámonos fuertes con quienes ustedes quieran: Con su hija, mamá, papá, abuelos, con los que no están hoy aquí. Necesitamos toda esa fuerza positiva para lograrlo. Deben de estar convencidos de que lo vamos a lograr, porque tenemos conque, no nos podemos entregar”.

Por último, el técnico Willy Coito Olivera señaló: “El sábado va a ser una guerra. Esto fue una batalla, la batalla final será el sábado y ahí es donde vamos a salir los verdaderos ganadores, entendido muchachos. Así que cabeza arriba y a trabajar para lo que viene y a prepararnos para esa guerra, estamos claros, vamos arriba”.

Semifinalista

El sábado en el estadio mazateco Carlos Salazar Hijo, Comunicaciones goleó 5-0 a Deportivo Malacateco con una extraordinaria participación del ecuatoriano Juan Anangonó, quien marcó cuatro goles. El 5-0 lo hizo Erick Rivera.

Con marcador global de 5-2, el equipo capitalino se hizo del primer boleto a semifinales, y ahora espera a su rival para las semifinales que se jugarán entre miércoles 6 y jueves 7 de diciembre, los duelos de ida; y el sábado 9 y domingo 10 de diciembre, los compromisos de vuelta.

