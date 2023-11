Selección de Guatemala desciende un puesto en el ranquin FIFA

Al no haber tenido actividad en la fecha FIFA de noviembre, Guatemala dejó escapar la oportunidad de sumar puntos en el ranquin.

La FIFA reveló este jueves el tan esperado ránquin correspondiente al mes de noviembre, manteniendo a la selección argentina en la cima del fútbol mundial. Sin embargo, para Guatemala, la noticia no fue tan alentadora, ya que experimentaron un descenso del puesto 107 al 108.

No jugar en la última fecha FIFA pasada tuvo un impacto directo en la posición de la selección guatemalteca. A pesar de haber disputado un juego de preparación contra Jamaica, este encuentro se llevó a cabo antes de la fecha oficial de noviembre, lo que significó que no influyó en la clasificación actual. Este descenso refleja la importancia de la participación activa en eventos internacionales para mantener o mejorar la posición en el ránquin FIFA.

