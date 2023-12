Partido de Conference League corrió el riesgo de suspenderse por este motivo

Aficionados escoceses intimidan al portero finlandés Niki Mäenpää con una particular forma de agresión.

El partido entre HJK Helsinki finlandés y el Aberdeen escocés, por la quinta fecha del Grupo G de la UEFA Conference League 2023-2024, estuvo demorado por una particularidad: Los hinchas escoceses le tiraron bolas de nieve al arquero finlandés Niki Mäenpää.

El curioso episodio ocurrió a los siete minutos del segundo tiempo, con el 2-1 a favor de HJK Helsinki en el Bolt Arena, de Finlandia.

HJK Helsinki-Aberdeen briefly stopped because some Aberdeen fans behind the goal are throwing snowballs at the HJK goalkeeper.

Man over the tannoy says it could be abandoned if it continues! pic.twitter.com/obwqBZ23vd

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) November 30, 2023