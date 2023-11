Willy Coito Olivera: “Ahora empieza un nuevo campeonato”

Para el técnico de Comunicaciones, para ser campeones "hay que ganarles a todos y Comunicaciones tiene esa jerarquía".

Comunicaciones cerró la fase regular con una derrota ante Deportivo Achuapa. Resultado que no solo le quitó la posibilidad de ser el ganador de la fase de clasificación, sino que también lo envió hasta la cuarta posición de la tabla del Apertura 2023. Ahora, el “Albo”, de Willy Coito Olivera, deberá afrontar a partir de este miércoles, una serie de cuartos de final difícil ante Deportivo Malacateco.

Tras finalizar el partido ante los achuapanecos, Willy Coito Olivera se pronunció sobre los objetivos del cuadro capitalino. “Aquí para ser campeones hay que ganarles a todos y Comunicaciones tiene esa jerarquía que lo puede demostrar”.

Añadió: “Ahora empieza un campeonato nuevo, y debemos de tratar de corregir muchísimo de lo que se hizo hoy (domingo). Debemos darle vuelta a la página y pensar ya en lo que viene”.

Apuesta al título

“Comunicaciones está para ser campeón, el equipo está armado para ser campeón y a eso vamos a apostar”, aseveró el estratega uruguayo, quien antes del clásico aseguró que le ganarían a Municipal, y así sucedió. Esta vez, se deberá esperar un tiempo para saber si realmente “comunicaciones está para ser campeón”.

Sobre su próximo rival, los “Toros” del Deportivo Malacateco, Willy Coito Olivera, expresó: “Debemos encarar ese partido como nuestra primera final”.

Prosiguió: “Nosotros tenemos que estar preparados para todo. Sabemos que Malacateco es un rival difícil, a partir de ahora, todos los rivales serán difíciles. Tenemos nuestros objetivos claros y a eso le debemos apuntar”.

Por último, Willy coito Olivera reconoció que viajar a Malacatán es un poco desgastante por la distancia que hay entre la capital y Malacatán, San Marcos. “Tenemos que estar preparados para todo lo que venga si queremos ser campeones”, aseguró.

🎙️ El técnico de Comunicaciones, Willy Coito habla luego del partido contra Achuapa: 🗣️ “Tenemos que estar preparados para todo lo que venga si queremos ser campeones”. 🏦 #BanruralGT I 🤑 #BetcrisGuate I ⚽️ #MoltenGuatemala pic.twitter.com/XRPGWPyWHN — LigaGT (@LigaGuate) November 27, 2023

A buscar mejor certeza

El estratega de Comunicaciones también hizo una autocrítica tras el partido de Achuapa y lo que se debe mejorar para no sufrir ante Malacateco. En ese sentido, Willy dijo que el equipo no es certero y eso les ha pasado durante todo el torneo. “A veces se nos complican los partidos porque nosotros no somos certeros, y el rival sabe aprovechar las cosas y por eso es virtud de ellos”, reconoció.

Por último, el perder el primer lugar fue calificado como un “duro golpe”. “Si bien es un golpe duro porque nosotros queríamos el primer lugar de la clasificación y venir a dar un golpe de autoridad como se dio en el clásico, y al no poder hacerlo sí ha sido un golpe duro para nosotros”.

