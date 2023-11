La octava etapa de la 62 Vuelta a Guatemala se pinta de Azul y Blanco

El antepenúltimo día de competición en la 62 Vuelta a Guatemala se pintó de Azul y Blanco, Esdras Morales ganó la etapa y Gerson Toc se mantiene como líder.

La 62 Vuelta a Guatemala vivió este viernes una fecha inolvidable en los 120 kilómetros recorridos desde Momostenango hasta Pamezabal. La Carava Multicolor tuvo un apasionante cierre que dejó como gran ganador al guatemalteco Esdras Morales, quien pedaleó con el corazón para llevarse la etapa con un tiempo de 3:08:27.

El triunfo del corredor de Hino-One, quien también es el líder de los premios de montaña, se definió sobre la recta final con un apasionante sprint en el que le sacó 12 segundos de diferencia al segundo puesto obtenido por el ecuatoriano Juan Alba.

#VueltaGuateEU | ¡Bravo, Esdras Morales! El ciclista guatemalteco del equipo Hino-One se llevó la octava etapa de la Vuelta a Guatemala 🤩🏁 Gerson Toc, mantiene el suéter de líder 🇬🇹🚴🏻 Vía: Alejandro Chet pic.twitter.com/r1MDiz20O8 — Publisport (@Deportes_PN) November 24, 2023

La fiesta para Guatemala no termina solo con Morales, ya que con estos resultados se mantiene el corredor de Decorabaños, Gerson Toc, como líder de la clasificación general. Su décimo tercer puesto en la octava etapa le hizo llegar a 29:00:13 en la general, sacándole así una ventaja de 2:21 minutos a sus más cercanos perseguidores Byron Guamá (Movistar Best PC) y Stalin Puentestar (Selección de Ecuador).

Las palabras del ganador de la Vuelta

Morales, visiblemente emocionado tras la victoria, compartió sus impresiones con la prensa: “La he estado buscando desde que inició la vuelta, he estado insistiendo tanto. Al final se me dio, quedé vacío. Como se dice en el ciclismo, venía pedaleando con el corazón y no con las piernas, ya no daba más. Recordé que mi familia me estaba esperando al final, a ellos les dedico esta etapa”.

#VueltaGuateEU | 🗣️ Palabras de Esdras Morales, ganador de la octava etapa de la Vuelta a Guatemala 2023 🇬🇹🚴🏻 Vía: @noel_solis pic.twitter.com/NHC7i6N73g — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 24, 2023

Resultados de la octava etapa de la 62 Vuelta a Guatemala

Metas volante:

Primera meta volante, Salcajá paso vuelta 1, 33.9 k

Bryan Ríos (GUA) Esdras Morales (GUA) Cristian Bustos (COL)

Segunda meta volante, Salcajá paso vuelta 3, 49.6 k

Bryan Ríos (GUA) Cristian Bustos (COL) Kevin Rivera (CRC)

Tercera meta volante, Salcajá paso vuelta 6, 72.9 k

Bryan Ríos (GUA) Amílcar Méndez (GUA) Heiner Parra (COL)

Premios de montaña:

Primer premio de montaña, Alto de Momostenango, 2da. Categoría 6.7 k

Heiner Parra (COL) Esdras Morales (GUA) Sebastián Brenes (CRC)

Segundo premio de montaña, Alaska, 1ra. Categoría 112.4 k

Heiner Parra (COL) Esdras Morales (GUA) Kevin Rivera (CRC) Amílcar Méndez (GUA)

