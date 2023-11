Barcelona no podrá contar con Ter Stegen para su próximo partido

El arquero alemán, no estará en condiciones de participar en el partido ante el Rayo Vallecano, lo que representa un contratiempo para el entrenador Xavi Hernández.

El Barcelona afrontará el próximo enfrentamiento contra el Rayo Vallecano con una baja significativa en su plantilla. Marc-André Ter Stegen, el arquero titular, no estará en condiciones de participar en el partido, lo que representa un contratiempo para el entrenador Xavi Hernández.

La ausencia del guardameta alemán se debe a las molestias que persisten desde el parón de selecciones, las cuales le impidieron también defender la portería de Alemania.

La incertidumbre rodeó la participación de Ter Stegen hasta momentos previos a la rueda de prensa de Xavi Hernández. Las últimas dudas se despejaron cuando ‘Jijantes’ capturó la imagen del portero alemán abandonando las instalaciones del club blaugrana antes del inicio de la actividad previa al partido. Aunque se barajaba la posibilidad de que Ter Stegen pudiera viajar a Madrid, la realidad apunta a que Iñaki Peña ocupará el puesto titular en el crucial duelo en Vallecas.

Ante la indisponibilidad de Ter Stegen, Xavi Hernández confía en Iñaki Peña para defender la portería del Barcelona en el enfrentamiento contra el Rayo Vallecano. El joven portero español tendrá la responsabilidad de mantener la solidez en la retaguardia y asegurar que el equipo culé continúe en la senda de la victoria.

A proud moment to receive both the Zamora Trophy and MVP for the 22/23 LaLiga season.

The recognition of both these awards is the result of our great teamwork we showed. We accomplished a bigger achievement, winning the league.

I would like to thank my teammates, all the club… pic.twitter.com/8yjzawnvPm

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) November 23, 2023