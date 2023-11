Estefani Gemmink destaca los lugares escondidos que tiene Guatemala

El parque central Catarina en San Marcos sirvió como escenario para que la modelo argentina, Estefani Gemmink, atendiera una entrevista de Publinews.

Su nombre es Estefani Gemmink, tiene 29 años, nació en la provincia de Misiones, Argentina, tiene como profesión el diseño gráfico y modelaje, sus medidas son 95-75-100, y ella forma parte del grupo de modelos que engalanan la 62 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala.

El parque central Catarina en San Marcos sirvió como escenario para que la modelo argentina, Estefani Gemmink, atendiera una entrevista de Publinews y nos dejara conocer un poco más de su vida personal, profesional y amorosa.

“Para mí es un honor y un gusto participar en esta Vuelta. Hace un año y un mes que vivo en Guatemala, y es la primera oportunidad de poder participar en la vuelta ciclística”, señaló una entusiasmada Gemmink.

Al referirse al máximo evento ciclístico del país, Estefani comentó: “Es un evento increíble con toda la logística que hay y el apoyo de los chapines. Realmente hay una cultura de ciclismo en Guatemala. Los invito a que sigan teniendo esa cultura y que sigan acompañando esta Vuelta Ciclística a Guatemala, que es un evento característico del país”.

Estefani Gemmink, quien mide un metro y 70 centímetros, confesó que para ella este tipo de trabajo, le permite conocer más lugares de nuestro país.

“En este año que he estado en Guatemala he podido conocer Tikal, Cobán, Semuc Champey, Antigua Guatemala, Panajachel y Quetzaltenango. Este viaje de la Vuelta me permite conocer un poco más de Guatemala., Ayer conocí Coatepeque (Quetzaltenango) y hoy Catarina (San Marcos). Realmente es una oportunidad linda de seguir conociendo Guatemala y todos sus pequeños rincones escondidos”, confesó la modelo internacional.

Sobre su profesión

“Este último año que vine de Argentina a Guatemala me he dedicado al modelaje porque soy diseñadora gráfica, y toda mi vida me había dedicado al diseño gráfico”, recordó Gemmink.

Al hablar de su profesión, la cual la ha llevado también a experimentar una bella actividad como el modelaje, Estefani, contó: “Yo soy diseñadora gráfica. Trabajo mucho online, freelance, contratando diversos servicios internacionales. A mi me gusta mucho porque es una carrera amplia, flexible y muy versátil”.

Añadió: “La vida me trajo a Guatemala para dedicarme al modelaje. En algún punto siento yo que tiene que ver con el diseño gráfico, porque al final estamos comunicando y siendo la imagen de una marca. Entonces, creo que muchas de las cosas que he aprendido del diseño gráfico las puedo implementar siendo la imagen de una marca”.

Por último, la entrevistada comentó que tiene planes de viajar en diciembre a Argentina y celebrar las fiestas de fin de año con su familia en su natal Argentina. Proyecta regresar a Guatemala entre febrero y marzo del 2024. Gemmink cuenta que no tiene hijos aún, pero sí un novio guatemalteco con quien comparte momentos felices en el “País de la eterna primavera”.

