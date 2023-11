Sergio Chumil alza la voz en Coatepeque y gana etapa de la Vuelta

Con el triunfo del ciclista de Hino, Guatemala suma dos triunfos en la 62 Vuelta Ciclística Internacional.

Publicidad

La cuarta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala tuvo un ambiente espectacular de principio a fin. La hermosa salida desde la Antigua Guatemala tuvo un final soñado en la meta ubicada en la “Ciudad de las perpetuas gardenias”, Coatepeque, con el triunfo del nacional Sergio Chumil.

Los primeros kilómetros de competición dejaron una gran fuga de ocho pedalistas, entre los que destacaban los nombres de Henry Sam, Cristofer Díaz y Brayan Ríos, siendo este último el ganador de la primera meta volante ubicada en Santa Lucía Cotzumalguapa a 64 kilómetros.

NOTA: Brasil vs. Argentina: Duelo histórico en el Maracaná por las Eliminatorias

Final emotivo

Este grupo de fugados llegó a estar hasta 2 minutos por delante del pelotón; sin embargo, las piernas comenzaron a ceder, especialmente al ser cazados por Pablo Alarcón y Fredd Matute. A diferencia de la etapa anterior, la competencia de este lunes tuvo una superficie más plana y menos montañosa, lo que permitió a Alarcón y Matute lucirse con un promedio de velocidad de 50 kilómetros por hora y separarse hasta tres minutos del grupo intermedio.

Esta ventaja resultó completamente engañosa, algo característico del bello deporte del ciclismo, ya que en el tramo final, que fue de escalada, Alarcón y Matute fueron cazados por el guatemalteco Esdras Morales y el colombiano Heiner Parra. Ambos demostraron paciencia tras más de 100 kilómetros persiguiendo a los anteriores fugados, y en la escalada demostraron de qué están hechos. Sin embargo, el final estaría lejos de lo esperado.

La cuarta etapa sin duda fue mala para los corredores fugados. Morales y Parra parecían los favoritos para llevarse la etapa tras mantenerse por delante de la competición a 10 kilómetros de la recta final; sin embargo, el grupo intermedio los alcanzó minutos antes de la meta. Esto fue aprovechado por el guatemalteco Sergio Chumil, el corredor de Hino-One, quien ganó la etapa con un brillante sprint final.

#VueltaGuate62 | ¡GUATEMALA CONQUISTA LA CUARTA ETAPA DE LA VUELTA! 🤩 El guatemalteco Sergio Chumil, representando al equipo Hino-One, ganó la cuarta etapa de la 62 Vuelta a Guatemala 🇬🇹👏 Vía: Alejandro Chet. pic.twitter.com/YCyd8C7ggD — Publisport (@Deportes_PN) November 20, 2023

La voz del ganador

Al finalizar la etapa, y en la conferencia de prensa oficial de los ciclistas, que organiza la Federación Guatemalteca de Ciclismo (FGC), Sergio Chumil, el ciclista que ha tenido una preparación importante en Europa, comentó lo relacionado a su triunfo.

“Sabemos que somos el actual equipo campeón de la Vuelta a Guatemala y el primer día fue un error de parte de nosotros, pero estamos demostrando una vez más que somos un equipo que hemos trabajado bien, y seguiremos siempre buscando y haciendo la mejor carrera día a día”, dijo el ganador de la etapa que empleó 04:41.09 horas.

Sergio Chumil, continuó: “Tenemos muy buenas sensaciones desde el primer día. Ayer estuvimos buscando la etapa también y lastimosamente no se nos dio. El sábado, por una falla mecánica no nos pudimos meter a la pelea. Y hoy, sabía que era una llegada que me hacía bien y tenía que dar lo mejor por el equipo y por toda la afición del equipo Hino también.

#VueltaGuateEU | Estas fueron las declaraciones de Sergio Chumil, pedalista del equipo Hino-One y ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 🇬🇹🔥 📹 @noel_solis pic.twitter.com/zhsKYXKa04 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 20, 2023

Al ganador tecpaneco, se le consultó sobre el apoyo que la afición les da durante la Vuelta a Guatemala a aquellos ciclistas oriundos de Tecpán Guatemala, Chimaltenango. “Es una gran afición. Siempre están al tanto de todos los ciclistas tecpanecos. El segundo día ganó un tecpaneco (José Canastuj) y hoy me tocó a mí. Agradecerle a toda la afición por estar siempre al pendiente y ahí estaremos con el día a día dándole más alegrías a la afición tecpaneca”.

Por último, el ganador de la cuarta etapa de la 62 Vuelta Ciclística internacional a Guatemala, envió un saludo muy especial uy afectuoso a sus padres. “Agradecerles por todo el apoyo”, fueron sus sinceras palabras.

TikTok

Publicidad