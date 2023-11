EURO 2024: Conoce a las 20 selecciones clasificadas

En la eliminatoria, se clasifican los dos primeros de cada uno de los diez grupos. Las tres últimas clasificadas saldrán de los repechajes que se disputarán los días 21 y 25 de marzo de 2024 entre equipos en virtud de sus resultados en la Liga de las Naciones 2023.

NOTA: Sergio Chumil alza la voz en Coatepeque y gana etapa de la Vuelta

Italia, vigente campeona de la Eurocopa pero que se perdió los dos últimos Mundiales, se clasificó este lunes a la EURO 024 merced al empate cosechado fuera de casa ante Ucrania (0-0) en la última fecha del grupo C.

En partido disputado en Leverkusen (Alemania) debido a la guerra que se vive sobre suelo ucraniano, la ‘Azzurra’ logró el punto que necesitaba para sellar su boleto a la cita del verano europeo de 2024 como segunda clasificada de su grupo por detrás de Inglaterra, evitando así un paso por el repechaje, de infausto recuerdo para el equipo ahora dirigido por Luciano Spalletti.

Italia podrá así defender el título conquistado en Wembley en 2021, mientras que los ucranianos deberán imponerse en su repechaje con Israel, Bosnia-Herzegovina y Finlandia si quieren disputar la cuarta Eurocopa de su historia.

🇮🇹 Ready to defend their title at #EURO2024 💪 pic.twitter.com/Cw1QXM5EMy

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 20, 2023