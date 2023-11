José Canastuj triunfa en la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala

Conocido cariñosamente como el 'Mini Búfalo', Canastuj protagonizó un emotivo momento al cruzar la línea de meta, le dedicó el triunfo a su mamá.

La 62 Vuelta Ciclística a Guatemala alcanzó su segundo día de competición este sábado 18 de noviembre, presentando una emocionante jornada con la etapa más extensa de la competencia, abarcando 203 kilómetros. En este desafiante recorrido, el ciclista guatemalteco José Canastuj se destacó como el gran ganador, dejando a los aficionados maravillados con su impresionante cierre de carrera.

Conocido cariñosamente como el ‘Mini Búfalo’, Canastuj protagonizó un emotivo momento al cruzar la línea de meta. En la posterior conferencia de prensa, el ciclista expresó su agradecimiento a Dios y dedicó su triunfo a una persona muy especial en su vida: su madre.

#VueltaGuateEU | ¡EMOTIVA DEDICACIÓN! José Canastuj, tras ganar la segunda etapa, agradece el apoyo y dedica el triunfo a su madre 🥹 📹 @noel_solis pic.twitter.com/6xkQqfZkzh — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 18, 2023

Canastuj y una dedicatoria especial

“Agradecido con Dios, creo que me ha gustado bastante esta etapa de 200 (kilómetros). Siempre me pongo metas en etapas de 200 y 250, y justo cayó esta. Quiero agradecerle a mi mamá, ella me ha apoyado mucho. Va para ti, para toda mi familia”, afirmó Canastuj, mostrando no solo su destreza en la bicicleta, sino también su conexión emocional con la competición.

Con la mirada puesta en el futuro, José Canastuj se prepara para enfrentar la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala. La ruta, que comenzará en El Progreso y finalizará en Fraijanes, promete un desafío adicional con terrenos montañosos que pondrán a prueba las habilidades de los escaladores. Los fanáticos esperan ansiosos ver cómo Canastuj aborda este nuevo reto, consolidándose como uno de los ciclistas destacados en esta edición de la competición.

El deslumbrante desempeño de José Canastuj en la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala no solo lo consagra como un competidor formidable sino también como un atleta que se conecta emocionalmente con sus logros. Su tributo a su madre añade una dimensión humana a su éxito en la carretera, resonando en los corazones de los aficionados. Con la tercera etapa en el horizonte, la expectativa crece, y Canastuj se erige como un referente en ascenso en la escena ciclística guatemalteca.

