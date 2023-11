Video: Así fue el gesto obsceno de Ugarte que enfadó a toda Argentina

Ante ello, el capitán de la "Albiceleste", Lionel Messi brindó declaraciones que fueron muy cuestionadas.

El “Clásico del Río de la Plata” fue para Uruguay, en lo que significó para el equipo que dirige Marcelo Bielsa el primer triunfo de los uruguayos en tierra argentina durante una eliminatoria mundialista.

El triunfo fue contundente, a pesar del mal arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Pero el duelo dejó una imagen que le ha dado la vuelta al mundo: Gesto obsceno del uruguayo Manuel Ugarte (22 años) al argentino Rodrigo de Paul tras una acción que involucró a Lionel Messi.

NOTA: ¡Noche desenfrenada! Uruguay vence al campeón del mundo

One of the craziest moments of the match was seeing Manuel Ugarte call Rodrigo De Paul a “mamadera” (bottle feeder) of Messi (while doing a blow job gesture)

“Mamadera” in Argentina/Uruguay is an insult, implying he’s a suck uppic.twitter.com/S5W7oeMGUL

— Uruguay Football ENG (@UruguayFootENG) November 17, 2023