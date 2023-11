Champions League: Aficionado y su angustiante petición a favor de Gaza

Los ‘Red Devils’ llegaron a ir ganando 2-0 y 3-2 en el partido, pero el destino les deparaba un final cruel después de nadar a contracorriente.

Un doblete del danés Rasmus Hojlund (3 y 28) ante el club en el que se formó había encarrilado el partido para los ingleses, pero la expulsión en el 41 de Marcus Rashford lo cambió todo. El Copenhague igualó antes del descanso con tantos de Mohamed Elyounoussi (45) y Diogo Gonçalves (45+9 de penal).

En la segunda mitad, Bruno Fernandes volvió a poner por delante al United, por 3 a 2 al transformar un penal en el 69, pero en la recta final los daneses sellaron su remontada, con goles de Lukas Lerager (83) y Roony Bardghji (87).

Apoyo a Gaza

Durante el encuentro, un aficionado saltó al terreno de juego y mostró su apoyo a las víctimas de Gaza tras la guerra que mantienen Israel con el grupo terrorista Hamás.

Con bandera de Palestina en manos, este aficionado saltó al terreno de juego en pleno partido ante la mirada de sorpresa de varios jugadores que no entendían lo que ocurría hasta percatarse del mensaje del hincha:

“Stop the killing of children in Gaza (Detengan la matanza de niños en Gaza)”, era el mensaje impreso en una bandera con los colores de Palestina que mostró el hombre.

"Paren el asesinato de niños en Gaza" En el partido que se está jugando por Champions League entre el Copenhague y Manchester United, un hincha saltó al campo de juego con una bandera de Palestina que llevaba ese mensaje. pic.twitter.com/o7SJ5wadCe — Palestina Hoy (@HoyPalestina) November 8, 2023

Miles de palestinos huyeron este miércoles del norte de la Franja de Gaza ante el avance de las tropas de Israel, que reiteró su rechazo a un alto el fuego con Hamás hasta que el movimiento islamista libere a los rehenes secuestrados hace más de un mes. “Hoy hemos visto a 50 mil gazatíes salir del norte de Gaza hacia el sur”, afirmó el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, en una rueda de prensa.

Un jóven ondea la bandera de Palestina durante el partido entre Manchester United y Copenhagen en la Champions League. pic.twitter.com/8jFnJl0U7O — Palestina Hoy (@HoyPalestina) November 8, 2023

Manchester, último lugar