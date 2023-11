Donnarumma: Aficionados del Milan tratan de mercenario a su exportero

El italiano Gianluigi Donnarumma tuvo un hostil recibimiento en San Siro, sumado a que perdió su equipo, el Paris Saint-Germain.

La cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023-2024 dejó un mal sabor de boca para el portero italiano del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, quien visitó a su exequipo, el AC Milan, en el estadio Giuseppe Meazza en San Siro.

Fue una noche complicada para Gianluigi Donnarumma en su regreso a San Siro. La afición local del Milan, en especial la “Curva”, no olvida que el portero pidiera un salario astronómico para renovar y que luego decidiera salir libre para recalar en el PSG.

Ese capítulo marcó la vida futbolística del portero italiano, quien este martes fue víctima de una manifestación por parte de los aficionados, quienes le lanzaron billetes de papel con la leyenda: “Mercernario”.

AC Milan fans throw fake money at Gianluigi Donnarumma in protest at him moving for the money 💰💸

'Dolla-rumma' 🤑 pic.twitter.com/SPwN4EDqVb

