¿Podrá Xelajú Mario Camposeco clasificar a fase final?

El campeón del futbol guatemalteco es actualmente décimo lugar del campeonato, y está a dos puntos de la zona de liguilla.

El actual campeón del futbol guatemalteco, Xelajú M. C., se encuentra en una situación complicada de cara al cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2023 de la Liga Guate Banrural. El “Súper Chivo”, con tres partidos por disputar, está en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos y a dos unidades de ingresar a la zona de liguilla, por lo que será fundamental que no deje más puntos en el camino, así como lo hizo ante Antigua G. F. C. en la fecha 15 disputada el fin de semana.

El equipo de Amarini Villatoro enfrentó el sábado por la noche al Antigua G. F. C. y cayó 0-1 con gol de Dewinder Bradley.

Tras el juego, su técnico señaló: “Estamos tristes y frustrados, no era el resultado que esperábamos. Hoy me equivoqué y soy el responsable de esta equivocación”.

Asimismo, felicitó a Antigua G. F. C.: “Felicitamos al rival que jugó muy bien y con 10 jugadores supo replantear el partido”.

Sobre sus aspiraciones a clasificar a los cuartos de final del Apertura 2023, el técnico guatemalteco, expresó: “La situación es difícil porque creo que debemos mejorar mucho, no nos alcanza así. No es lo que esperábamos, tenemos dos partidos de visita y uno de local, y estamos en una situación difícil”.

Continuó: “Sabemos que dependemos de otros resultados. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro en este cierre, tratar de ganar los partidos que hacen falta, ya sabemos que no dependemos de nosotros”.

Tres finales para Xela

El flamante campeón del futbol nacional, y que fue eliminado en fase de grupos de la primera edición de la Copa Centroamericana 2023, tiene un panorama complicado con apenas tres partidos para culminar su calendario en la fase regular.

Xelajú solventará en los próximos días dos partidos reprogramados:

Deportivo Achuapa-Xelajú M. C., jornada 12, el 12 de noviembre a las 15:00 horas

Xelajú M. C.-Deportivo Zacapa, jornada 13, el 18 de noviembre a las 21:00 horas

Deportivo Mixco-Xelajú M. C., jornada 16, el 26 de noviembre a las 15:00 horas

De acuerdo a la tabla de posiciones y la diferencia de dos puntos entre los “Súper Chivos” y los “Chicharroneros”, el duelo entre ambos para el cierre de la fase regular será fundamental para saber si uno o los dos clasifican a siguiente fase, si no es que ya llegan sin opciones matemáticas para ese enfrentamiento.

