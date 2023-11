Lionel Messi visita la academia del Inter Miami: inspirando a las futuras generaciones

La visita de Lionel Messi a los juveniles del Inter Miami será una fecha inolvidable para los futuros talentos del club.

El astro argentino Lionel Messi hizo una visita especial a la academia del Inter Miami, días después de recibir su octavo Balón de Oro, en un emotivo encuentro que dejó una impresión duradera en las jóvenes promesas del club.

Bajo el título “Inspirando a las futuras generaciones”, la Academia del Inter Miami compartió un video que capturaba la llegada de Messi al recinto. El astro argentino no llegó solo, sino que llevó consigo su recién adquirido octavo Balón de Oro, un logro que lo consagra como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

