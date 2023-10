Nathaniel: Lo que no hizo en Selección, lo hace en el Derby

En una semana, el legionario guatemalteco ha marcado tres goles para dos triunfos del Derby County.

Los últimos tres partidos de liga del Derby County han sido una inyección de motivación para el guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing, ya que se ha encontrado con el gol y suma una seguidilla de tres anotaciones de forma consecutiva, sumado a dos victorias.

Este martes 31 de octubre, Méndez-Laing fue parte del juego que el Derby County sostuvo ante el Northampton Town, correspondiente a la reprogramación de la fecha 7 de la Football League One de Inglaterra (tercera división). El equipo del guatemalteco ganó y por goleada 4-0 con anotaciones de Max Bird (14 y 32), Conor Washington (22) y Nathaniel Méndez-Laing (49).

Goles son amores

El martes 24 de octubre, el Derby County derrotó 2-0 al Exeter City por la fecha 15 lo que significó el primer gol en la presente temporada para el chapín. El sábado 28 del presente mes, Stevenage F. C. derrotó 3-1 al Derby, pero el gol para el equipo de “La casa de los Rams” fue anotado por Méndez-Laing para acumular su segundo gol.

Y este martes 31, otra vez el Derby consiguió un triunfo con gol del connacional, y ya suma tres goles en la temporada 2023-2024, de un campeonato que cuenta con 46 fechas, por lo que falta mucho por decir en este campeonato inglés.

El chapín buscará no apagar esa racha goleadora en el siguiente compromiso que tenga el Derby County, el mismo será el domingo 5 de noviembre ante el Crewe Alexandra por la FA Cup (primera ronda). Posteriormente, el miércoles 8 su equipo recibirá a Wolves U-21 por la Football League Trophy (un torneo en el que participan equipos de Football League, League One y League Two).

La liga la retoman hasta el 11 de noviembre con el compromiso ante Barnsley.

Cerca del quinto

Disputadas 16 fechas, el equipo de Nathaniel Méndez-Laing es séptimo lugar de la Football League One con un total de 24 puntos, pero en 15 juegos disputados. Eso le da la posibilidad de tener todavía 3 puntos por disputar y alcanzar hasta una quinta casilla.

El líder de la tercera división del futbol inglés es Portsmouth con 35 enteros, le sigue el Oxford United con 32 puntos, y la tercera posición le corresponde al Bolton Wanderers con 29 unidades.

