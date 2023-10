¡Escándalo! Santiago 2023 tiene su primera gran polémica

La marchista mexicana Alejandra Ortega logró la marca mínima para estar en Juegos Olímpicos París 2024, pero un error de la organización la deja sin clasificación.

Un escándalo mundial se vivió este domingo en los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se celebran en Chile. Un problema de medición en los 20 kilómetros marcha femenino terminó por anular una plaza a Juegos Olímpicos París 2024 que previamente había sido conquistada por la marchista mexicana Alejandra Ortega. En este evento, la guatemalteca Mirna Ortiz, del Equipo de Atletas Independientes (EAI), tuvo participación.

La atleta mexicana Alejandra Ortega quedó en el quinto lugar de los 20 kilómetros marcha con tiempo de 1:16.56 hora. Por lo que superó la marca mínima de 1:29.20 hora que se establecía para clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024. El oro fue para la peruana Gabriela García, el bronce para la ecuatoriana Glenda Morejón y el bronce para la peruana Evelyn Inga.

De la alegría de haber conseguido su clasificación a las olimpiadas, Ortega pasó de la felicidad a la frustración. Esto, tras darse a conocer que por errores técnicos, el circuito no contaba con la distancia correspondiente por lo que se anularon las marcas.

“Hubo un error en la medición de los 20 kilómetros y esto le arrebató (a Alejandra Ortega) su pase a los próximos Olímpicos. Las cosas también fueron mal para la peruana Kimberly García, pues le quitaron el récord panamericano que había logrado en esta prueba”, informó Fox Sports México.

Se añade: “El entrenador de Ortega, Raúl González, calificó como lamentable lo que ocurrió en Santiago y saben que ahora deben buscar otra competencia el próximo año para que la atleta pueda buscar, de nuevo, su marca para estar en París. Por su parte, Fernando Platas señaló que los deportistas tendrán todo el apoyo por parte de la delegación”.

"SÍ HAY CULPABLES Y QUE SE HAGAN RESPONSABLES" 😡 Alejandra Ortega pide que los culpables de la mala medición del circuito se hagan responsables. Con esto le quitaron la marca para su boleto a Paris. @RodTovar#CentralFOX pic.twitter.com/8DvVmPXIx3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 29, 2023

Comunicado

Horas más tarde, la organización emitió este comunicado:

“En relación a la prueba de marcha femenina desarrollada hoy en Parque O´Higgins, informamos que, debido a un problema de medición, responsabilidad exclusiva de la Asociación Panamericana de Atletismo (APA), se anulan los tiempos obtenidos en ésta.

Lo anterior, debido a que el experto comisionado por APA, señor Marcelo Ithurralde, no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar las atletas.

Según establece el reglamento internacional, es APA la única organización facultada para realizar las mediciones y por ende es la responsable de la distancia oficial de la competencia.

Lamentamos profundamente los inconvenientes para los atletas, sus entrenadores, el público y la prensa asistente, pero esta situación escapa a las atribuciones del comité organizador”.

COMUNICADO OFICIAL Respecto a situación en Gimnasio Polideportivo de Viña del Mar. ➡️https://t.co/3vQKmNBxgm pic.twitter.com/IP2XuIv8FO — Santiago 2023 (@santiago2023) October 29, 2023

Así terminó Mirna Ortiz

En esta competencia de los 20 kilómetros marcha, la cual causó disgusto entre las competidoras, estuvo la guatemalteca Mirna Ortiz representando al Equipo de Atletas Independientes.

Mirna ocupó el puesto 12, de un total de 15 competidoras, de las cuales, solamente la mexicana Alegna González no finalizó la prueba (DNF, did not finish).

