Ten Hag en la tormenta: City arrasa al United en derby despiadado

Desde el primer minuto, el City mostró su intención de dominar el partido, presionando arriba y buscando oportunidades para romper la defensa del United.

El Teatro de los Sueños se convirtió en una pesadilla para el equipo de Erik Ten Hag cuando el Manchester City arrolló al United en una nueva edición del clásico de Manchester. Con un desempeño impresionante, el equipo de Josep Guardiola venció 3-0 con un doblete de Erling Haaland.

Desde el primer minuto, el City mostró su intención de dominar el partido, presionando arriba y buscando oportunidades para romper la defensa del United. Por otro lado, el United apostó por contraataques, pero luchó por generar oportunidades de peligro.

La primera ocasión clave llegó cuando Haaland estuvo a punto de marcar, pero André Onana, el arquero del United, realizó una parada espectacular en la línea. Sin embargo, el noruego no desperdiciaría su siguiente oportunidad, anotando un penal a los 25 minutos.

Con la ventaja en el marcador, el City continuó dominando el juego, buscando asegurar el segundo gol mientras el United se replegaba en busca de una contra rápida. El final del primer tiempo fue frenético, con ambas partes teniendo oportunidades y los arqueros realizando paradas destacadas.

Eriktenhag #Out your cup is full you actually sold us lies. It's over for you. Glazers #out pic.twitter.com/o5Zlw4x2vc

— Good mood (@KelvinBlaq8) October 29, 2023