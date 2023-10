Cristiano Ronaldo brilla con una gran asistencia en la victoria de Al Nassr

El astro portugués demostró su versatilidad y contribuyó de manera significativa con una asistencia que resultó fundamental en el desempeño de su equipo.

En un emocionante enfrentamiento de la onceava jornada de la Liga Profesional Saudí, Cristiano Ronaldo y su equipo, Al Nassr, salieron victoriosos frente a Al Feiha con un marcador de 3-1. El partido se llevó a cabo en el estadio Al Majmaah Sports City.

A pesar de la notoria presencia de Cristiano Ronaldo en el terreno de juego, esta vez no logró marcar un gol por sí mismo. Sin embargo, el astro portugués demostró su versatilidad y contribuyó de manera significativa con una asistencia que resultó fundamental en el desempeño de su equipo.

La primera mitad del partido estuvo marcada por una sólida defensa del equipo contrario, lo que impidió que Cristiano Ronaldo pudiera concretar sus tiros. La perseverancia y la determinación de la defensa rival fueron notables, y el marcador se mantuvo sin cambios durante la primera mitad.

La historia del partido dio un giro en la segunda etapa. Al Nassr, tras el descanso, salió al campo con el objetivo de asegurarse su segundo triunfo consecutivo. Fue en el minuto 50 cuando Anderson Talisca recibió un pase magistral de Cristiano y abrió el marcador. El talentoso brasileño no se conformó con eso y marcó su segundo gol en el minuto 61. Sin embargo, Al Feiha no se rindió y Hussain Al Shuwaish recortó diferencias, anotando el gol que puso el marcador en 2-1.

• Al Nassr are now second in the SPL 🇸🇦

• Ronaldo is the top scorer (11 ⚽)

• Ronaldo is the top assister (6 🎁)

LET'S GO! pic.twitter.com/Ri9k3ICvoR

— TCR. (@TeamCRonaldo) October 28, 2023