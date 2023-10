Rubio Rubín y ‘Quimi’ Ordóñez estarán en los playoffs de la MLS

El Real Salt Lake de Rubín enfrentará a Houston Dynamo, mientras que el Cincinnati FC de Ordóñez aún está a la espera de rival.

Este sábado marcó el cierre de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), dejando a los fanáticos de este deporte en expectación ante los emocionantes duelos de postemporada que están por venir en los próximos días.

Entre las buenas noticias para la afición guatemalteca, dos jugadores han tenido minutos en esta liga, asegurando un lugar en los playoffs: Arquímides Ordóñez, quien defiende los colores del Cincinnati FC, y Rubio Rubín, quien es jugador del Real Salt Lake. Lamentablemente, el Montreal CF de Aaron Herrera no logró el pase a la contienda.

The 2023 Audi #MLSCupPlayoffs bracket is set. pic.twitter.com/7w6oec6Zfe

Locked in. 🔒

Uno de los guatemaltecos que ha tenido pocos minutos en la MLS este año es Arquímides Ordóñez, cuyo desempeño con el Cincinnati FC ha sido discreto, limitándose a un puñado de partidos. El equipo se encuentra en la espera de su próximo rival, ya que antes de los playoffs se disputará la ronda de Wild Card. El rival del Cincinnati FC se decidirá en el partido entre New York Red Bulls y Charlotte FC.

Por otro lado, Rubio Rubín, el delantero guatemalteco, ha sido un jugador de rotación en esta temporada del Real Salt Lake. Este equipo se enfrentará al Houston Dynamo en los playoffs, un emocionante enfrentamiento que promete grandes emociones. En las próximas horas, se revelarán las fechas y horarios de estos emocionantes partidos, lo que añade aún más expectativa a esta postemporada.

Lamentablemente, el Montreal CF de Aaron Herrera no logró clasificar a los playoffs en esta temporada. Cabe resaltar que Herrera pasó las últimas semanas fuera de los terrenos de juego por una lesión en el tobillo y fue justo en el partido de ayer que volvió a la actividad tras varias semanas de ausencia.

these are the vibes 🤩 pic.twitter.com/KGblO5KMy6

— Real Salt Lake (@realsaltlake) October 22, 2023