¡Nace una estrella! Marc Guiu hace historia con el Barcelona en su debut

"No me lo creo, me falta el aire, estoy disfrutando el momento", declaró el futbolista de 17 años tras la victoria de su club.

Un debutante de 17 años, Marc Guiu, en el primer balón que tocó como futbolista profesional, dio la victoria 1-0 al Barcelona en su estadio frente al Athletic Club este domingo en la décima jornada de La Liga.

El talentoso joven saltó al campo en el minuto 79 y en su primera acción corrió al espacio para que Joao Felix le leyera el desmarque. Definió casi sin ángulo, con clase, para escribir la gran historia de la jornada en el fútbol español.

Entre los mejores

Tras el gol de Marc Guiu, el estadígrafo español, MisterChip, dio a conocer una estadística que muy pocos futbolistas pueden tener: Gol debutante más rápido de la historia.

En ese sentido, Marc Guiu se posicionó tercero con 34 segundos de una tabla que comanda Jorge Galán, del Osasuna,

Jorge Galán (Osasuna) en 2009, a los 29 segundos Diego González (Sevilla) en 2016, a los 30 segundos Marc Guiu (Barcelona) en 2023, a los 34 segundos Manuel Jorge (Atlético) en 1945, a los 35 segundos Jonathan Pereira (Villarreal) en 2006, a los 37 segundos

🌟 What it means to score on your 1st touch as professional football player after just 23 seconds… pic.twitter.com/IgYObTcb7l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2023

“No me o creo”

Tras el partido, Marc Guiu dio sus primeras impresiones: “No me lo creo, me falta el aire, estoy disfrutando el momento. Esto no se imagina, llevo trabajando toda la vida, aprovechando las oportunidades y creo que lo he conseguido. Esta noche no dormiré”.

Por su parte, Xavi Hernández, explicó: “He pensado en él porque tiene gol, chispa y me gusta personalmente. No tengo problemas en mirar en casa. Todo lo contrario. Doy la confianza que me dieron a mí con 17-18 años”.

