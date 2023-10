José Mourinho vuelve a ser tendencia por su expulsión ante el Monza

Tras el gol de la Roma, el entrenador se dirigió al banquillo del Monza llamándoles "llorones", en un gesto provocador que no pasó desapercibido y que le costó la expulsión.

El entrenador portugués José Mourinho volvió a ser el centro de atención en la reciente victoria de la AS Roma ante el Monza. En un partido donde su equipo se aferró a la épica para conseguir una ajustada victoria por 1-0, Mourinho se destacó por su comportamiento polémico que le valió la expulsión.

Sus ‘lloros’ dirigidos al banquillo rival tras el gol de Stephan El Shaarawy, que otorgó la victoria a su equipo en tiempo de descuento, han generado un debate en el seno del futbol italiano.

El partido entre la Roma y el Monza estuvo marcado por la tensión desde el inicio. El equipo lombardo se quedó con un hombre menos en la primera parte, lo que complicó aún más las cosas. Sin embargo, la Roma no pudo romper el empate hasta los últimos minutos del partido. El gol de El Shaarawy en el tiempo de descuento fue un verdadero golpe de teatro y desató la euforia en el banquillo de la Roma.

Pero lo que llamó la atención de todos fue la reacción de José Mourinho. Tras el gol, el entrenador se dirigió al banquillo del Monza llamándoles “llorones”, en un gesto provocador que no pasó desapercibido. Esto provocó la ira de los miembros del cuerpo técnico del Monza y, posteriormente, llevó a la expulsión de Mourinho.

José Mourinho was sent off again. 😅

He will miss Roma's next Serie A match against his former side Inter. 👀 pic.twitter.com/knndWUdDDl

